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“أطباء بلا حدود” تطالب اليونان والاتحاد الأوربي بوقف سياسة “النهج القاتل” ضد المهاجرين

لاجئون يصلون شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا (أسوشيتدبرس)
لاجئون يصلون شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا (أسوشيتدبرس)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202110:00 PM (مكة المكرمة)

دعت منظمة “أطباء بلا حدود” اليونان والقادة الأوربيين إلى “إنهاء النهج القاتل ضد المهاجرين والمتمثل في حبس طالبي اللجوء في المخيمات، وتدهورصحتهم  جراء الإهمال “وسياسة العزل القاتلة” التي تعتمدها كل من أثينا وبروكسل، على حد وصف المنظمة.

ويعيش حاليًا نحو عشرة آلاف مهاجر في مراكز الاستقبال وتحديد الهوية في خمس جزر يونانية في بحر إيجه هي ليسبوس وساموس وخيوس وليروس وكوس.

ووفقًا لتقرير صدر في نهاية الأسبوع، اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أنه من “المثير للاشمئزاز أن تواصل السلطات الأوربية واليونانية خططها لإنشاء مخيمات جديدة مغلقة” في هذه الجزر، “لإضفاء الطابع المؤسساتي على نهج مراكز الاستقبال من خلال اتفاقية اللجوء والهجرة الأوربية الجديدة”.

وترتبط “مقاربة مراكز الاستقبال” التي نشأت في أوج أزمة الهجرة لتسهيل تحديد هوية المهاجرين عند وصولهم إلى أوربا،  في اليونان “بشكل وثيق” باتفاقية الاتحاد الأوربي وتركيا المبرمة في عام 2016 و”التي تبين أنها كارثية” كما قال تقرير منظمة أطباء بلا حدود منتقداً “ظروف العيش المهينة وغير الانسانية” في هذه المراكز.

نحو عشرة آلاف مهاجر يواجهون سياسة العزل القاتلة داخل مخيمات مغلقة بالجزر اليونانية (الأناضول)

وذكر التقرير أنه في الفترة بين عام 2019 و2020 عالجت العيادات التابعة للمنظمة في ليسبوس وساموس وخيوس ما يقارب 1400 شخص مهاجر يعانون من اضطرابات نفسية.

ومن عام 2019 حتى مايو/أيار 2021، أمنت منظمة أطباء بلا حدود أكثر من 43 مليون لتر من المياه للمهاجرين في ساموس إذ لم تكن المياه صالحة للشرب.

وكتب يورغوس كارايانيس رئيس بعثة أطباء بلا حدود “إنه لأمر مروع أن نلاحظ أن مخيم موريا في جزيرة ليسبوس الذي دمره حريق في سبتمبر/أيلول 2020 بات الآن نموذجا لمركز استقبال جديد في جزيرة ساموس”.

وأضاف كارايانيس أن مخيم ساموس الواقع في منطقة معزولة، والذي سيفتتح قبل الصيف وفقًا لوزارة الهجرة اليونانية “سيستقبل الأشخاص في حاويات محاطة بأسلاك شائكة مع مراقبة عمليات الدخول والخروج ما سيساهم بشكل أكبر في تدهورالصحة العقلية للأشخاص وإحداث أزمة حماية جديدة وجعل معاناة الأفراد في مراكز الاستقبال على الجزر اليونانية أقل وضوحا”.

وأوصت منظمة أطباء بلا حدود بإخلاء هذه المخيمات في الجزر إلى البر اليوناني أو الدول الأوربية الأخرى، ودعت إلى “وقف فوري” لإنشاء مخيمات جديدة في هذه الجزر وإنهاء مقاربة العزل “القاتلة والخطيرة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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