ناشطو مواقع التواصل يدشنون وسم لمقاطعة برنامج “الدحيح”.. ما السبب؟

دشن ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم (#قاطع_الدحيح) وذلك بعد نشر اليوتيوبر المصري أحمد الغندور أولى حلقات البرنامج بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد (نيو ميديا أكاديمي) الإماراتية.

وهاجم ناشطون البرنامج الجديد، والذي قالوا إن الحلقة الأولى -بعنوان (الملل)- استعرضت مآسي سجناء خلف القضبان، وتحدث فيها الغندور عن أقدم المعتقلين، لكنه لم يذكر أي سجين عربي أو فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتضامنًا مع القضية الفلسطينية ورفضًا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، دشن ناشطون على منصات التواصل حملة موسّعة لمقاطعة برنامج الدحيح.

I really wanna rip his tongue out of his face so he can shut the fck up for good.

A selfish traitor and a coward.😠#قاطعوا_الدحيح#قاطع_الدحيح pic.twitter.com/fBTvhLS68r

