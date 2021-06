بحث يرصد بدقة آثار العجز المائي لمصر خلال سنوات ملء سد النهضة ويقترح حلولا عملية

نشر عالم الفضاء المصري عصام حجي مؤخرًا بحثًا حول سد النهضة الإثيوبي ومدى تأثيره على مصر وتقييم الحلول المقترحة للتغلب على العجز المائي السنوي المتوقع حدوثه أثناء سنوات الملء.

وخلص البحث الذي يحمل عنوان “عجز المياه في مصر وسياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي” إلى أنه في حين أن السد الذي يبلغ حجمه 74 مليار متر مكعب يوفر فرصًا تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزًا مائيًا صعبًا بالنسبة لمصر.

ويقدر الدكتور عصام متوسط ​​إجمالي العجز السنوي للمياه القادمة إلى مصر -خلال سيناريو الملء في 3 سنوات- بأنه سيبلغ حوالي 31 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما سيتجاوز ثلث إجمالي مخزون مصر من المياه حاليًا، وذلك مع أخذ التسرب بين الصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة في الاعتبار، بالإضافة إلى العجز المائي الموجود وافتراض عدم وجود جهود تخفيف محتملة من قبل السلطات المصرية.

وفي حالة عدم معالجة العجز المائي والوصول لاتفاق لخطة التخزين، فإن الرقعة الزراعية ستتراجع بنسبة تصل إلى 72%، كما أن متوسط العجز المائي لمصر سيقارب 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر، أما معدلات البطالة فستصل إلى 25% وفق السيناريو الأسوأ.

ويقدم البحث مؤشر جدوى للحلول المقترحة المختلفة للتخفيف من ذلك العجز وتقييم تأثيره الاقتصادي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير نتائج البحث إلى أنه يمكن معالجة العجز السنوي خلال فترة الملء جزئيًا من خلال تعديل تشغيل السد العالي، والتوسع في عمليات استخراج المياه الجوفية، وإعادة تدوير المياه، واعتماد سياسات جديدة لزراعة المحاصيل ويقيم البحث فاعلية تلك الحلول المقترحة.

وفي حالة عدم تنفيذ أي من إجراءات التخفيف الفوري لتأثير هذا العجز المائي، يمكن لسيناريو الملء قصير الأجل -ومدته ثلاث سنوات- أن يتسبب في تقليص المساحة الزراعية الحالية بنسبة تصل إلى 72٪، بينما سيهبط الناتج المحلي الإجمالي من 91 مليار دولار أمريكي إلى 40 مليار خلال فترات الملء.

وبالتالي سينتج عن هذه الأرقام انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8٪ تقريبًا، وزيادة في معدلات البطالة الحالية بنسبة 11٪، وسيؤدي كل ذلك إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد وزيادة محتملة لحركة الهجرة إلى الخارج.

ووفقا للبحث أيضًا فإن المستثمرين المتعطشين للربح السريع والذين يقفون وراء هذا المشروع لإنتاج طاقة لها العديد من البدائل على حساب نهر ليس له بديل، مسؤولون مسؤولية تامة عن الكارثة التي يمكن أن تحل ليس فقط بمصر بل بكل المنطقة، علاوة عن تدمير نهر هو مهد الحضارة الانسانية و إرث للبشرية جمعاء.

البحث الذي أشرف عليه حجي وشارك فيه باحثيْن آخرين، نُشر في مجلة “إنفيرومنتال ريسيرش ليترز” (Environmental Research Letters) العريقة والمعروفة بأعلى معايير التحكيم العلمية والأكثر حيادية في مجال القضايا البيئية.

If no mitigation is made, one of the Earth's major landmark is about to change by Mega Power Dams.

