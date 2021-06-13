بحث يرصد بدقة آثار العجز المائي لمصر خلال سنوات ملء سد النهضة ويقترح حلولا عملية

نشر عالم الفضاء المصري عصام حجي مؤخرًا بحثًا حول سد النهضة الإثيوبي ومدى تأثيره على مصر وتقييم الحلول المقترحة للتغلب على العجز المائي السنوي المتوقع حدوثه أثناء سنوات الملء.

وخلص البحث الذي يحمل عنوان “عجز المياه في مصر وسياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي” إلى أنه في حين أن السد الذي يبلغ حجمه 74 مليار متر مكعب يوفر فرصًا تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزًا مائيًا صعبًا بالنسبة لمصر.

بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي:

1. تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل الى 72٪

2. وصول معدل البطالة الى نسبة تصل الى 25٪

3. انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل الى 8٪

4. عجز مائي متوسط يقارب 40٪ من الموازنة المائية السنويةhttps://t.co/WGDzSjT4Zq pic.twitter.com/PtueMzaUMh — د. عصام حجي (@essamheggy) June 13, 2021

ويقدر الدكتور عصام متوسط ​​إجمالي العجز السنوي للمياه القادمة إلى مصر -خلال سيناريو الملء في 3 سنوات- بأنه سيبلغ حوالي 31 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما سيتجاوز ثلث إجمالي مخزون مصر من المياه حاليًا، وذلك مع أخذ التسرب بين الصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة في الاعتبار، بالإضافة إلى العجز المائي الموجود وافتراض عدم وجود جهود تخفيف محتملة من قبل السلطات المصرية.

وفي حالة عدم معالجة العجز المائي والوصول لاتفاق لخطة التخزين، فإن الرقعة الزراعية ستتراجع بنسبة تصل إلى 72%، كما أن متوسط العجز المائي لمصر سيقارب 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر، أما معدلات البطالة فستصل إلى 25% وفق السيناريو الأسوأ.

رسم توضيحي من بحثنا المنشور اليوم يوضح فقدان مصر ما يقرب من نصف حصتها المائية من نهر النيل اذا ما تم الملئ بسرعة في خلال سنوات قليلة كما نراه حاليا. الحل هو الملئ في 10 سنوات لكن المستثمرين مستعجلين على الربح السريع على حساب نهر النيل. مؤسف.

البحث الكامل: https://t.co/wh7RIOkCKi pic.twitter.com/YkgGVZLgzc — د. عصام حجي (@essamheggy) June 12, 2021

ويقدم البحث مؤشر جدوى للحلول المقترحة المختلفة للتخفيف من ذلك العجز وتقييم تأثيره الاقتصادي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير نتائج البحث إلى أنه يمكن معالجة العجز السنوي خلال فترة الملء جزئيًا من خلال تعديل تشغيل السد العالي، والتوسع في عمليات استخراج المياه الجوفية، وإعادة تدوير المياه، واعتماد سياسات جديدة لزراعة المحاصيل ويقيم البحث فاعلية تلك الحلول المقترحة.

فاكر ان قضية السد لا تعنيك؟ مش فاهم ح تأثر عليك الزاي؟ وجع دماغ و أرقام مش فاهمها؟ طب اي ايه رأيك في الرقم السهل ده، ان دخلك ممكن ينزل بنسبة 8٪ السنة جاية لو الموضوع ده ما تحلش.

اقرأ التفاصيل في بحثنا المنشور:https://t.co/wh7RIOkCKi pic.twitter.com/QFk1hjcnJ4 — د. عصام حجي (@essamheggy) June 12, 2021

وفي حالة عدم تنفيذ أي من إجراءات التخفيف الفوري لتأثير هذا العجز المائي، يمكن لسيناريو الملء قصير الأجل -ومدته ثلاث سنوات- أن يتسبب في تقليص المساحة الزراعية الحالية بنسبة تصل إلى 72٪، بينما سيهبط الناتج المحلي الإجمالي من 91 مليار دولار أمريكي إلى 40 مليار خلال فترات الملء.

وبالتالي سينتج عن هذه الأرقام انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8٪ تقريبًا، وزيادة في معدلات البطالة الحالية بنسبة 11٪، وسيؤدي كل ذلك إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد وزيادة محتملة لحركة الهجرة إلى الخارج.

شاب مركز و بتتخرج وملكش علاقة بأي حاجة وشايف ان في شوية ناس وحشين بتبالغ في قضية سد النهضة؟ أليك رسم توضيحي من بحثنا المنشور اليوم يوضح أن الملئ السريع للسد ممكن يزود معدل البطالة في مصر من 14 الى 25٪!

خليك مركز متابعة لفربول على القهوة محتاجة كل انتباهك.https://t.co/wh7RIOkCKi pic.twitter.com/c5v3tJf79g — د. عصام حجي (@essamheggy) June 13, 2021

ووفقا للبحث أيضًا فإن المستثمرين المتعطشين للربح السريع والذين يقفون وراء هذا المشروع لإنتاج طاقة لها العديد من البدائل على حساب نهر ليس له بديل، مسؤولون مسؤولية تامة عن الكارثة التي يمكن أن تحل ليس فقط بمصر بل بكل المنطقة، علاوة عن تدمير نهر هو مهد الحضارة الانسانية و إرث للبشرية جمعاء.

البحث الذي أشرف عليه حجي وشارك فيه باحثيْن آخرين، نُشر في مجلة “إنفيرومنتال ريسيرش ليترز” (Environmental Research Letters) العريقة والمعروفة بأعلى معايير التحكيم العلمية والأكثر حيادية في مجال القضايا البيئية.