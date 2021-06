بايدن: روسيا تحت حكم بوتين قد تكون أضعف مما تبدو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان محقا في قوله إن العلاقات بين بلديهما وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات لكنه أشار إلى أن روسيا ربما تكون أضعف مما تبدو عليه.

واستغل بايدن قمة مجموعة السبع في منتجع خليج كاربيس الإنجليزي ليقول إن أغنى الديمقراطيات تواجه الآن منافسة وجودية مع “مستبدين” من شأنها أن تكون السمة المميزة للقرن الحادي والعشرين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بايدن قوله، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي في ختام مشاركته في قمة مجموعة السبع في بريطانيا “إنه محق، إنها في أدنى مستوياتها”.

On my first foreign trip, we’re going to make it clear — the United States and the democracies of the world are standing together to tackle the challenges of our new age. pic.twitter.com/Mb0eDT00UK

— President Biden (@POTUS) June 10, 2021