آلاف يشاركون في مظاهرة “العدالة لفلسطين” بلندن تزامنا مع قمة السبع.. وأحد المنظمين: فوجئنا بالعدد (فيديو)

قال ممثلون عن حركة حماس وحركة الجهاد للجزيرة مباشر إنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على عقد لقاءات بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
قال الناشط عبد الرحمن التميمي أحد منظمي مسيرة لندن بعنوان “العدالة لفلسطين” التي شهدتها شوارع العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، أنهم تفاجؤوا بحجم المشاركة الهائل رغم هدوء الوضع في قطاع غزة ومرور أسبوعين على آخر مظاهرة هناك لدعم القضية.
وأضاف في لقاء على الجزيرة مباشر “اعتقدنا أن الناس ربما تكون قد ملت أو تكاسلت ولن يلبي دعوتنا عدد كبير، ولكن حضر عدد قدرته المنظمات المشاركة بحوالي 8 آلاف شخص”.
وتابع “جاءت هذه المظاهرة بعد سلسلة من المظاهرات الأخرى التي نظمت قبل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك لأننا رأينا أن الحكومة البريطانية مازالت تدافع عن مواقف الحكومة الإسرائيلية ولم يصدر عنها أي تصريح لدعم القضية الفلسطينية”.
"تفاجأنا بحجم الدعم للقضية الفلسطينية".. لقاء مع أحد منظمي مظاهرة "العدالة لـ #فلسطين" أمام مقر الحكومة في العاصمة البريطانية #لندن بالتزامن مع قمة #G7#London4Palestine#JusticeForPalestine#ربيع_فلسطين@ajmhashtag pic.twitter.com/xXaw52YE7r
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 12, 2021
وأردف “لذلك نسقنا مع بعض المنظمات منها المنتدى الفلسطيني وأصدقاء الأقصى وغيرها كي نري العالم كيف يقف جزء كبير من الشعب البريطاني مع القضية الفلسطينية، وسننظم مظاهرات أخرى في المستقبل القريب سيتم الإعلان عنها على مواقع التواصل، وسنستمر في هذا الأمر حتى نرى اختلافًا في موقف الحكومة البريطانية”.
وكانت مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن جرت أمام مقر الحكومة تحت شعار “العدالة لفلسطين” بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين وحملوا لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و”أوقفوا تسليح إسرائيل” بهدف الضغط على مجموعة السبع لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
"العدالة لـ #فلسطين".. مظاهرات حاشدة في #لندن دعمًا للفلسطينيين بالتزامن مع اجتماع قادة #مجموعة_السبع في العاصمة البريطانية #G7 #London4Palestine#JusticeForPalestine#ربيع_فلسطين@ajmhashtag pic.twitter.com/6EUloQsR6X
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 12, 2021
وبحسب مراسل الجزيرة مباشر رصد نشطاء عددًا من المصانع البريطانية التي تمد إسرائيل بالطائرات المسيرة، وتم توقيف عدد منهم من قبل السلطات البريطانية، إذ استطاع هؤلاء النشطاء إيقاف أحد هذه المصانع لعدة أيام بسبب اعتلاء النشطاء أحد أسطحه.
وأضاف المراسل أن الحراك المتزايد لدعم القضية الفلسطينية يمثل شاغل كبير للمواطن في بريطانيا وخصوصا بين فئات الشباب وطلاب الجامعات الذين يشكلون غالبية المشاركين في المظاهرات.
At today’s Justice For Palestine demonstration in London, I also called for a halt to arms sales. UK-made weapons are killing civilians – including children – in conflicts abroad. This must stop. pic.twitter.com/Sf2tEGjtkX
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 12, 2021
“In our thousands in our millions we are all Palestinians,” chant British protestors in London as they call on the British government today to impose sanctions on Israel and recognise the state of #Palestine🇵🇸 pic.twitter.com/gZSDi3vWzN
— Palestine in the UK (@PalMissionUK) June 12, 2021
London protest for Palestine 🇵🇸 today#FreePalestine pic.twitter.com/6u8CC9kXzB
— MuslimWomensCouncil (@MWC_Bradford) June 12, 2021