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آلاف يشاركون في مظاهرة “العدالة لفلسطين” بلندن تزامنا مع قمة السبع.. وأحد المنظمين: فوجئنا بالعدد (فيديو)

مشاركة كبيرة في مظاهرات لندن أمس لدعم فلسطين (مواقع التواصل)
مشاركة كبيرة في مظاهرات لندن أمس لدعم فلسطين (مواقع التواصل)
13/6/2021-|آخر تحديث: 13/6/202111:20 AM (مكة المكرمة)

قال الناشط عبد الرحمن التميمي أحد منظمي مسيرة لندن بعنوان “العدالة لفلسطين” التي شهدتها شوارع العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، أنهم تفاجؤوا بحجم المشاركة الهائل رغم هدوء الوضع في قطاع غزة ومرور أسبوعين على آخر مظاهرة هناك لدعم القضية.

وأضاف في لقاء على الجزيرة مباشر “اعتقدنا أن الناس ربما تكون قد ملت أو تكاسلت ولن يلبي دعوتنا عدد كبير، ولكن حضر عدد قدرته المنظمات المشاركة بحوالي 8 آلاف شخص”.

وتابع “جاءت هذه المظاهرة بعد سلسلة من المظاهرات الأخرى التي نظمت قبل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك لأننا رأينا أن الحكومة البريطانية مازالت تدافع عن مواقف الحكومة الإسرائيلية ولم يصدر عنها أي تصريح لدعم القضية الفلسطينية”.

وأردف “لذلك نسقنا مع بعض المنظمات منها المنتدى الفلسطيني وأصدقاء الأقصى وغيرها كي نري العالم كيف يقف جزء كبير من الشعب البريطاني مع القضية الفلسطينية، وسننظم مظاهرات أخرى في المستقبل القريب سيتم الإعلان عنها على مواقع التواصل، وسنستمر في هذا الأمر حتى نرى اختلافًا في موقف الحكومة البريطانية”.

وكانت مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن جرت أمام مقر الحكومة تحت شعار “العدالة لفلسطين” بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين وحملوا لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و”أوقفوا تسليح إسرائيل” بهدف الضغط على مجموعة السبع لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر رصد نشطاء عددًا من المصانع البريطانية التي تمد إسرائيل بالطائرات المسيرة، وتم توقيف عدد منهم من قبل السلطات البريطانية، إذ استطاع هؤلاء النشطاء إيقاف أحد هذه المصانع لعدة أيام بسبب اعتلاء النشطاء أحد أسطحه.

وأضاف المراسل أن الحراك المتزايد لدعم القضية الفلسطينية يمثل شاغل كبير للمواطن في بريطانيا وخصوصا بين فئات الشباب وطلاب الجامعات الذين يشكلون غالبية المشاركين في المظاهرات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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