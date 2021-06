صيادلة لبنان يدخلون في إضراب بسبب تفاقم أزمة شح الأدوية.. من المسؤول؟ (فيديو)

دخلت الصيدليات في لبنان في إضراب عام أمس الجمعة، بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب البلاد مع تأخر تشكيل الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن الصيادلة في لبنان دخولهم في إضراب احتجاجا على تفاقم أزمة شح الأدوية والمنتجات الطبية وحليب الأطفال، واتهموا شركات الأدوية بالمسؤولية عن الأزمة، وقالوا إنها تملأ مخازنها ومستودعاتها بالأدوية دون رقيب.

وأشار بعضهم إلى أن الأزمة امتدت من الأدوية المعروفة إلى البدائل، التي زادت عن 50 صنف من أدوية الأمراض المزمنة والأكثر طلبًا.

وفي هذا الصدد استطلعت (الجزيرة مباشر) آراء عدد من الصيادلة في عكار شمال لبنان حيث قرر البعض فتح الصيدليات لمساندة المرضى أصحاب الحالات الملحة، في حين التزم آخرون بتنفيذ الإضراب.

وشكا مواطنون من عدم توفر الأدوية الضرورية، وتحدث أحدهم عن رحلة مضنية طاف فيها على الصيدليات ولم يجد الدواء، مما اضطره إلى الذهاب إلى مناطق أبعد في محاولة لتوفير الدواء لأحد أفراد أسرته.

“This is a disaster."#Lebanon is faced with medicine shortages, rising prices, unemployment and poverty, and increased power outages.@Aya_Isk and @Sunniva_Rose report https://t.co/ghHXW71xXA

