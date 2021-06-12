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شاهد: محاولة إنعاش قلب لاعب دنماركي أثناء مباراة في بطولة أوربا

12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202109:35 PM (مكة المكرمة)

سقط لاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه أثناء اللعب وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين أثناء مباراة بلاده ضد فنلندا في بطولة أوربا لكرة القدم 2020، اليوم السبت.

وشاهد مصور من رويترز في المباراة إريكسن وهو يرفع يده بينما كان يتم حمله على محفة إلى خارج الملعب، وأبلغ المذيع الداخلي في الاستاد الجماهير لاحقا بأنه نقل إلى مستشفى ريسهوسبيتالت القريب.

وكتب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في تغريدة بحسابه على تويتر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما “أفاق وهو الآن في مستشفى ريسهوسبيتالت من أجل مزيد من الفحوص”.

وقوبلت أنباء نقل إريكسن إلى المستشفى بتحية من الجماهير التي هتفت باسمه. وسيعلن عن قرار ما إذا كانت المباراة ستستكمل أو لا الساعة 1945 بتوقيت وسط أوربا.

وسقط إريكسن فجأة في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب بعد رمية جانبية لصالح الدنمارك. وهرع زملاؤه مارتن بريثويت وتوماس ديلاني لمساعدته، وطلب ديلاني من الطاقم الطبي الإسراع بدخول الملعب للمساعدة.

وساد الصمت في الاستاد الذي احتشد فيه 16 ألف مشجع، وشكل زملاء إريكسن حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وغادر الفريقان بعد ذلك الملعب ورفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار، وأعلن المذيع الداخلي في الاستاد أن المباراة توقفت بسبب وضع صحي طارئ وطلب من المشجعين البقاء في أماكنهم.

وكانت النتيجة التعادل بدون أهداف عندما سقط إريكسن لاعب إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي.

رفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار وأعلن المذيع الداخلي في الاستاد أن المباراة توقفت

وأبدت اتحادات كرة القدم في دول عدة وكذلك عدد من الأندية العالمية تعاطفها مع اللاعب الدنماركي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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