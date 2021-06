باحثون أمريكيون يكتشفون أحد أسرار إدمان المواد الأفيون.. تعرف عليه

كشف باحثون أمريكيون، أمس الجمعة، أحد الأسرار المرتبطة بإدمان المواد الأفيونية، في خطوة قد تساعد كثيرًا في علاج المدمنين.

وقال باحثون بمستشفى ماساتشوستس العام إن نقص فيتامين (د) يدفع بشدة الرغبة في الإقبال على المواد الأفيونية، وفق بحث نشرته مجلة (ساينس أدفانسيس).

وتجري عملية إنتاج الفيتامين، الذي يوصف بأنه يقلل آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، بشكل طبيعي في جسم الإنسان بعد التعرض لأشعة الشمس، ولذلك فإن عدم الخروج إلى الهواء الطلق بما فيه الكفاية يعني “احتمال زيادة خطر الاعتماد (على المواد الأفيونية) والإدمان”.

