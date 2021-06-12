بمشاركة آلاف من فلسطينيي الداخل.. انطلاق فعاليات يوم الدعم لمساندة أهالي عكا (فيديو)

انطلق اليوم السبت يوم للتسوّق ولأنشطة فنية وترفيهية وتثقيفية تنظّمها الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر والقائمة العربية الموحدة، دعما ومساندة للأهالي في مدينة عكا ولاقتصادها.

ويأتي ذلك بمشاركة أكثر من 70 حافلة وآلاف العائلات من مختلف مناطق البلاد، من النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية الأخرى.

وانطلقت الأشطة بمسيرة كشفية من موقف شط العرب باتجاه ساحة الجزار تقودها فرقة البراق من عكا بمشاركة فرقة (زينغو ورينغو).

ويشمل المهرجان انشطة ترفيهية وفنية، ويختتم بحفل في ساحة بستان الباشا قرب ساحة الجزار.

ويأتي المهرجان ضمن مبادرة تقوم بها الحركة الإسلامية ومؤسساتها لدعم الأهالي في المدن الساحلية المختلطة وبعد الأحداث الأخيرة وبعد تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد اعتدوا خلال الأحداث الأخيرة على الفلسطينيين في مدن اللد ويافا وعكا وحيفا وغيرها من المدن والبلدات داخل الخطر الأخضر.

وقام عدد من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال بالاعتداء على مواطن فلسطيني داخل منزله وأمام أعين أطفاله في عكا.

وتعد عكا من أقدم مدن فلسطين التاريخية. تقع على البحر الأبيض المتوسط على الرأس الشمالي من خليج حيفا غرب منطقة الجليل، وتبعد 179 كيلومترا شمال غرب مدينة القدس.

أما ”الخط الأخضر” فهو لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.