الهند.. شركة ناشئة تطلق أول اختبار منزلي للكشف عن فيروس كورونا (فيديو)

تأمل شركة هندية صغيرة ناشئة في أن يسهم اختبارها المنزلي للكشف عن الإصابة بكوفيد-19، وهو الأول في البلد الواقع في جنوب آسيا، في مساعدة السلطات على تحسين قدرات رصد انتشار الفيروس بين السكان البالغ عددهم مليار و300 مليون نسمة.

وأطلق الاختبار كوفيسيلف، في وقت سابق هذا الشهر، وهو أول اختبار منزلي توافق عليه الهند التي تخرج ببطء من موجة ثانية قوية دفعت المستشفيات ومحارق الجثث إلى قدراتها الاستيعابية القصوى، مع نحو 30 مليون إصابة حتى الآن وأكثر من 350 ألف وفاة.

لكن كثيرا من الخبراء يرون أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، ويعزون ذلك إلى نقص الاختبارات وعدم الدقة في تسجيل أسباب الوفاة.

وشركة (مايلاب ديسكوفري سولوشنز) التي تصنع أيضا فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للكشف عن الإصابات بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، تقول إن إتاحة الوصول بشكل واسع لاختبار كوفيسيلف البالغ سعره 250 روبية (3.40 دولارات) من شأنه أن يخفف الضغط عن المختبرات المنهكة ويحسن قدرات تتبع الإصابات.

يتضمن الاختبار مسحة أنف ورمز كيو آر لوصله إلى تطبيق هاتف نقال يعطي النتيجة في 15 دقيقة، ويرسل النتائج إلى الوكالة العلمية المكلفة جهود الاستجابة الحكومية للجائحة.

وفي مصنع الشركة الواقع في بلدة لونافلا بغرب الهند، يقوم موظفون ملتزمون بالاجراءات الصحية بإجراء فحوص دقيقة لمكونات الاختبارات، قبل إرسالها إلى صيدليات في أنحاء البلاد.

وتبلغ القدرة الانتاجية للمختبر 10 ملايين اختبار في الأسبوع، حسبما أكد أحد مسؤولي المختبر لوكالة فرانس برس.

وهذا الاختبار متاح -حتى الآن- فقط لمستخدمي الهواتف الذكية، وقد يكون تأثيره محدودا، وخصوصا مع توغل الوباء في الأرياف الهندية، حيث شبكات الهاتف النقال ضعيفة وتغطية الإنترنت متدنية.

وسجلت الهند أعلى حصيلة وفيات في العالم بلغت 6 آلاف خلال 24 ساعة، بعدما حدَّثت ولاية بيهار (شرق) بياناتها صعودا، مما أثار مخاوف في أن تكون الحصيلة على مستوى البلاد أعلى بكثير مما أعلن عنه.