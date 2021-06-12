البث الحي
الأخبار|الجزائر

الجزائريون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ بدء الحراك (فيديو)

12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202101:18 PM (مكة المكرمة)

فتحت مراكز الاقتراع بالجزائر اليوم السبت، أمام أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي بعد ثلاثة أشهر من حله بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون.

انتخابات اليوم هي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في 22 فبراير/شباط عام 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وهي التي اضطر بعدها إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.

ودعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى المشاركة في عملية التصويت، لكن انتخابات أجريت في الفترة الأخيرة لم تشهد إقبالا كبيرا مع قناعة كثيرين بأن السلطة الحقيقية تكمن بين أيدي الجيش وقوى الأمن.

وينظم هذا الاقتراع في ظل جائحة كورونا، في وقت سجلت البلاد فيه خلال الأيام الأخيرة 300 إصابة يوميا، ووضعت السلطة المستقلة للانتخابات نظامًا صحيًا صارمًا للوقاية من تفشي كورونا أثناء الحملة الدعائية ويوم الاقتراع.

وتقدم للمنافسة في هذه الانتخابات، التي سميت رسميًا “فجر التغيير” أكثر من 22 ألف مرشح ضمن 1208 قوائم للمستقلين و1080 قائمة تمثل 28 حزبا.

وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019، والاستفتاء الدستوري في العام الماضي 2020) نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع رسميًا الساعة 1900 بتوقيت غرينتش على أن تُعلن النتائج يوم الأحد. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الجزائرية تشديد العقوبات ضد كل من يعرقل عمليات التصويت.

دعوات للمشاركة بقوة

وفي ختام حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب وباء كورونا، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد”.

يأتي ذلك في وقت ندّد فيه الحراك -الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962- مسبقًا بهذه الانتخابات.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذّر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي مخطط أو فعل يهدف الى التشويش على سير العملية الانتخابية”.

وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية لـ “الحراك الأصيل في وقت قياسي، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

تبون يطالب فرنسا بالاعتراف الكامل بجرائمها الاستعمارية ويوجه رسالة للمنزعجين من العلاقة بين الجزائر وتركيا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، إن بلاده تنتظر اعترافا فرنسيا كاملا بجرائم استعمارها للجزائر وما تعرض لها مواطنوها من جرائم قتل وإبادة، وذلك خلال مقابلة مع مجلة لوبوان الفرنسية.

3/6/2021
المزيد من الأخبار

التقى مرزوق الغانم.. إدانة واضحة من رئيس البرلمان الدولي للاستيطان وممارسات إسرائيل

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم &#34;يمين&#34;، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو (مواقع التواصل)

“لوبيات تفتعل الأزمات”.. قيس سعيد: تونس في خطر شديد ولن أتركها تسقط (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان (الرئاسة التونسية)

غضب يجتاح المنصات.. رقصة الأعلام بدلا عن مسيرة الأعلام في القدس الثلاثاء (فيديو)

تصر جماعات إسرائيلية متشددة على تنظيم مسيرة الأعلام (ر ويترز)

صيادلة لبنان يدخلون في إضراب بسبب تفاقم أزمة شح الأدوية.. من المسؤول؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا