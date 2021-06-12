“ادعم إيمان البحر درويش”.. حملة لدعم فنان مصري انتقد حلولا حكومية لأزمة سد النهضة

تصدر وسم (ادعم إيمان البحر درويش) قائمة الأعلى تفاعلًا على موقع تويتر في مصر، بعد تصاعد الهجوم عليه قبل أيام بعد انتقاده تعامل الحكومة مع أزمة سد النهضة.

الحكاية بدأت عندما علّق الفنان -خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وحفيد “فنان الشعب” سيد درويش- على تقرير نشره أحد المواقع تحت عنوان “تحلية مياه البحر.. أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة اليوم”.

رجل فى زمن قل فيه الرجال #ادعم_ايمان_البحر_درويش pic.twitter.com/Ux3Z7VjPer — حسين شحاته (@HussejnShahhata) June 12, 2021

وكتب إيمان البحر عبر صفحته على فيسبوك “قرأت خبرًا عن تكليف الرئيس (عبدالفتاح) السيسي الحكومة بتحلية مياه البحر! بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا به ع الناس”.

وتابع “المشكلة الكبرى في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية، التي كما يقولون لا تضمن لمصر كباية مية مش حصة المياه”.

#ادعم_ايمان_البحر_درويش

ممدوح حمزة بيقول إن الوثيقة دى جاتله من جهة سيادية وعليها توقيع السيسى بأن حصة مصر بعد أكتمال بناء السد تكون حصتها 13.5 مليار متر فقط يعنى باع 43 مليار متر لأثيوبيا pic.twitter.com/m2u7YuNqOK — Old Man (@OldMan37475328) June 12, 2021

وأكد “إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية من خلال البرلمان قانونًا، فانتظروا المصائب بالجملة، ولا تصدقوا كل الهجص اللي بينشروا إعلام العار. إذا كان رئيس الجمهورية نفسه يقوم بما يجعل تهديداته لإثيوبيا في حكم العدم”.

وفي تدوينة أخرى بعد حذف الأولى قال “رئيس الجمهورية يهدد ويتوعد إثيوبيا بضرب السد لو نقطة واحدة نقصت من النيل، قلنا الله أكبر ويقوم بمناورات حماة النيل وفرحنا كلنا وقلنا اضرب يا ريس! وبعد كده نلاقي خبر إصدار قرارات للحكومة بالاهتمام بتحلية مياه البحر”.

وتابع “هذا معناه بكل بساطة ووضوح ان موضوع النيل انتهى ما تفكروش فيه وإثيوبيا تتريق على الريس وتهديداته، ألا تشعرون بالغيرة على بلدكم والخجل من هذا الموقف المخزي ونحن نمتلك أعظم جيش في أفريقيا والمنطقة العربية والبوابين يتريقوا على تهديدات ضرب السد؟!”.

وتساءل “كيف يكون هناك مناورات حماة النيل ويصدر قرار بهذا الشكل الذي ينفي الموقف الذي أشدنا به؟ تلاتة بالله العظيم الموت أهون إننا نعيش في هذا الذل والهوان. زعلانين قوي من الحقيقة شديدة الوضوح. بقينا بياعين كلام”.

مش قولتلكم سمير صبري هيقدم بلاغ ضده ..؟

والتهم جاهزه …!!مافيش فايده

لكي الله يامصر#ادعم_ايمان_البحر_درويش pic.twitter.com/YKmyiXKcGY — Sameh (@youssefjoo888) June 12, 2021

وسرعان ما انطلقت حملة هجوم شرسة عليه من قبل مغردين ووسائل إعلام مؤيدة للنظام.

وكان آخر تصعيد، ما ذكرته مواقع مصرية أمس الجمعة، عن تقدم المحامي سمير صبري المقرب من السلطة، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد درويش اتهمه فيه بـ “التحريض على الفوضى وإثارة البلبلة والرأي العام”. مما دفع درويش للرد قائلًا “أنا مستعد للموت مش للسجن بس”.

وأشار إيمان البحر في تدوينة أخرى إلى محاولات مستميتة للاستيلاء على حسابه بموقع فيسبوك، بالإضافة إلى فبركة حساب آخر باسمه على موقع تويتر، نافيًا وجود أي حساب له سوى فيسبوك، واتهامه بأنه من “الإخوان”.

واليوم، نشر إيمان البحر تدوينتين منفصلتين للرد وتوضيح موقفه بشيء من التفصيل، وقال في إحداهما “ما حدش حاسس باللي انا حاسس بيه؟! هذا السد لإذلال مصر.. لا كهربا ولا زفت”.

وأوضح “إحنا اعتمادنا على النيل 95٪؜ وهما (يقصد الإثيوبيين) اعتمادهم على الأمطار 95٪؜ وعندهم أكتر من سد وممكن يولدوا كهربا بسدود أصغر من كده وتدي أكبر إنتاج من السد ده. حد يقبل إننا نتذل؟! اضرب يا ريس (يقصد السيسي) وكل الشعب معاك”.

وقال في الثانية “من هذا المنطلق عارضت وبكل قوة قرار عدم ضرب السد الذي تم إنشاؤه فقط لإذلال مصر وشعبها وليس لأي سبب آخر.

وأضاف موضحًا “أما عن تحلية مياه البحر وحتى المجاري ومن ماء المجاري أيضًا، فقد درسنا في كلية الهندسة أن اليابان قبل أن تتخلص من ماء المجاري في البحر أو أي مكان آخر تقوم بتنقيته حتى نسبة 95٪؜ حتى لا يتلوث البحر، يعني أنقى من مياه النيل عندنا ومياه الشرب حتى، فمن الممكن تنقية المياه ولكنها لا تصلح لمصر كلها ولكن لمناطق محدودة وليس لمئة مليون”.

وتابع “تلك هي الأسباب التي جعلتني أرفض وبشدة الإعلان عن الاهتمام بتحلية مياه البحر حتى لا يستغل هذا الخبر الإثيوبيين الذين يسخرون ليلًا ونهارًا من تهديدات الرئيس والمناورات بادعاء أن ضرب السد مجرد وعود في الخيال للاستهلاك المحلي ولن يستطيع أن يفعل شيئًا.. وهذا كله علنًا أمام العالم كله فمن يقبل هذه الإهانة والسخرية إلا من لا نخوة له ولا رجولة”.

كل مواقع التواصل الاجتماعي في #مصر

تعج بدعم الفنان إيمان البحر درويش الذي قال أن السيسي وتوقيعه علي اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا خيانة وأنه سبب ضياع النيل وعندما علم بتقديم دعوي قضائية ضده ، خرج مجدداً وقال ( أنا عاوز رجل ابن رجل يفكر يقرب مني ) #ادعم_ايمان_البحر_درويش — 🇪🇬Dr. Omar El shazly🇳🇱 (@OmarElshazly92) June 12, 2021

واختتم متسائلًا “هل يقبل ذلك أي مصري أصيل ويتقبل إذلال مصر وشعبها بعيدًا عن أي رئيس؟ وهل يمكن أن يحدث ذلك ولدينا أعظم جيش في المنطقة لديه سجل حافل في انتصار اكتوبر ضد إسرائيل ومن ورائها أمريكا؟”.

لما ايمان يوجع النظام ويخرسهم واخرهم يبعتوله لجان تشنع عليه ولا يحاولوا يسرقوا حسابه يبقى لازم نقول ونوجعهم ونحرق دمهم #ادعم_ايمان_البحر_درويش — んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@El7arakun) June 12, 2021

#ادعم_ايمان_البحر_درويش

و كأن القيامة قامت ضد الفنان المحترم إيمان البحر درويش لأنه تكلم خوفاً على الوطن pic.twitter.com/KEfhIMbQNB — أ.سيد أبو يوسف⁦1️⃣⁩Sayed Abuo Youssef🇵🇸🇪🇬 (@M5Qa601wrIlDShE) June 12, 2021

#ادعم_ايمان_البحر_درويش يا اخي

تخيل الضرب ماكرون خد اربع شهور حبس مع وقف التنفيذ لا محامي قدم ضده بلاغ وله الحكومه قالت عليه ارهابي ولا الاعلام قال عليه انو متطرف زي الاخوان كدا وله معزه طلع هاجمه ولا لجنه او ذبابه طلع هاجمه

ايمان البحر درويش لزم كلنا نكون في ضهره 👌 pic.twitter.com/BFrJXNLvSy — 🇪🇬الامير✴النعآمي🇵🇸 (@Ahmed12319366) June 12, 2021

الجد سيد

والمقام درويش

عقول ومتدروشة

في حب رب الكون

ازاي هتقبل تدروش

في هواك يا شاويش

قلوب صفت ادمنت

حب الحقوق والفن

ولا عمرها اتدروشت

ببانجو او بحشيش

لو كنت فاكر تذله

برغيف عيشك

فدول معاهم

يا مقطف

رب كل العيش#ثورة_النيل#تحيا_مصر#ادعم_ايمان_البحر_درويش pic.twitter.com/EcNuSYUmt9 — ❤Ammar❤ (@Ammar87758943) June 12, 2021