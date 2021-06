ابن زايد للجنة الأمريكية اليهودية: حماس “إرهابية” وفصل تصنيف جناحها العسكري عنها “مضحك”

هاجم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في حديث مع موقع اللجنة اليهودية الأمريكية، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كما انتقد تردد الدول في تصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية.

وقال ابن زايد “إن من المضحك تصنيف بعض الحكومات الجناح العسكري فقط -لكيانٍ ما- على أنه إرهابي دون اعتبار الجناح السياسي كذلك، في حين أن الجماعة نفسَها تقول إنه لا فرق بين الجناحين”.

وأضاف “أنا متأكد من أن الجميع يعلم من هي هذه الكيانات المتطرفة العابرة للحدود، فعندما تنظر إلى جماعات مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة فإنه من السهل لمعظم المجتمع الدولي أن يتحدث عن هذين الكيانين”.

وتابع “إنه لأمر مؤسف جدا أن تتردد دول بشكل أكبر في الحديث عن حركة حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين، ومن الواضح أنه أمر مضحك أن دولا تصنف الجناح العسكري لكيان ما كجماعة إرهابية والجناح السياسي للكيان ذاته كجماعة غير إرهابية، وهذا الكيان نفسه يقول إنه لا فرق بين جناحيه العسكري والسياسي، ولا يقبل هذا التمييز بين جناحيه”.

🔴 WATCH:

UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan (@ABZayed) 🇦🇪 joined us at #AJCVirtualGloFo for a historic public conversation with AJC's Jason Isaacson.

We captured the most memorable moments: pic.twitter.com/7MYEZVJT0C

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) June 7, 2021