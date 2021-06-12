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قبل لقائه بايدن.. بوتين: العلاقات مع أمريكا في أدنى مستوياتها منذ سنوات

الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (غيتي)
الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (غيتي)
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202112:00 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة وشرح قائلًا “لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة”.

وردّ بوتين في مقابلة مع شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، على سؤال عن وصف بايدن له بأنه قاتل قائلًا “إنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل وهو أمر لا يقلقه”.

ويلتقي بوتين بالرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف يوم الأربعاء، وقال البيت الأبيض إن بايدن سيثير هجمات برامج الفدية التي تأتي من روسيا وعدوان موسكو على أوكرانيا وسجن المعارضين وغيرها من القضايا التي أدت إلى توتر العلاقات.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (غيتي)

بوتين: ترمب استثنائي وبايدن مختلف

وأشاد الرئيس الروسي، خلال المقابلة بالرئيس السابق دونالد ترمب ووصفه بأنه “شخص استثنائي وموهوب، وقال إن بايدن بوصفه سياسيًا محترفًا “مختلف بشكل جذري عن ترمب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مستهل زيارة لأوربا تستغرق ثمانية أيام هذا الأسبوع “نحن لا نسعى للصراع مع روسيا”.

وأضاف “نريد علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها، لكنني كنت واضحًا بأن الولايات المتحدة سترد بطريقة قوية وفعالة إذا شاركت الحكومة الروسية في أنشطة ضارة”.

وسُئل بوتين عن معارضين روس أنحي باللوم على موسكو في وفاتهم، من بينهم الجاسوس السابق في المخابرات السوفيتية ألكسندر ليتفينينكو الذي تعرض للتسمم عام 2006، ورفض السؤال وقال إن بعض المسؤولين عن هذه الوفيات موجودون في السجن.

وفيما يتعلق بهجمات برامج الفدية الأخيرة التي نسبتها الولايات المتحدة لروسيا، نفى بوتين أي معرفة بهذه القرصنة ودعا بايدن إلى التوصل إلى اتفاق معه بشأن الفضاء الإلكتروني.

كما نفى بوتين تقريرًا نشرته (الواشنطن بوست) الأسبوع الماضي مفاده أن روسيا تستعد لتزويد إيران بقمر اصطناعي متقدم يمكنه تتبع الأهداف العسكرية المحتملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة (إن بي سي نيوز) عن بوتين قوله “إنها مجرد أخبار كاذبة، على أقل تقدير، لا أعرف أي شيء عن هذا النوع من الأمور “إنها مجرد هراء”.

المصدر : رويترز

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