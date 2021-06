التقى مرزوق الغانم.. إدانة واضحة من رئيس البرلمان الدولي للاستيطان وممارسات إسرائيل

أعلن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (دوارتي باتشيكو) عن عزمه زيارة الأراضي الفلسطينية لرؤية الوضع من كثب، قائلًا إنه “لن يجلس في الغرف المريحة بل سينزل إلى الشارع ويتحدث مع الفلسطينيين عن معاناتهم”.

وأوضح رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أنه سيدعو لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد إلى الاجتماع وتقييم الوضع هناك، إضافة إلى الزيارة التي سيقوم بها.

وأوضح باتشيكو في تصريح أمس الجمعة، عقب لقائه برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ممثلًا عن البرلمانات العربية، أن الاستيطان من شأنه أن يقوّض فرص الحوار لخلق سلام دائم في المنطقة.

وقال “نحتاج دوما إلى التأكيد على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة ومبدأ إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية كاملتي السيادة تعيشان جنبًا الى جنب في سلام”.

وبشأن العدوان على غزة أكد باتشيكو، على ضرورة إدانة عمليات الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المقدس لدى المسلمين، والاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين في غزة وهو الذي أدى الى معاناة الفلسطينيين”.

وعقد الغانم مباحثات رسمية مع باشيكو بمقر الاتحاد في جنيف أمس الجمعة. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال الغانم إن الاجتماع يأتي بناء على توصيات الاجتماع البرلماني العربي الطارئ الذي عقد في الـ 12 من مايو/أيار الماضي وهي التي وجهت بضرورة الالتقاء برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي لبحث الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الغانم عن سعادته لأن الاتحاد البرلماني الدولي أدان النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدان القتل والاعتداء الذي استهدف الفلسطينيين وخاصة الأطفال في غزة.

وقال الغانم إن ما قتل من الفلسطينيين الأبرياء في 51 يوما يفوق ما قتل من الإسرائيليين في 51 عاما مما يعكس الاختلال في موازين القوى بين المحتل وبين ضحية الاحتلال.

وأكد أن ممارسات الفصل العنصري غير مقبولة من أي طرف منصف أو منظمة دولية، مستشهدًا بالمواقف الايجابية للعديد من الأطراف الدولية كالبرلمان الأوربي وهيومان رايتس والمنظمات الأخرى.

I was pleased to meet Speaker Marzouq Al-Ghanim today at the House of Parliaments in Geneva. We talked about how to end the violence and de-escalate tension between Israelis and Palestinians. We will continue to work for lasting peace and a sustained solution in the Middle East. pic.twitter.com/GSECSe3DM6

— IPUPresident (@IPUPresident) June 10, 2021