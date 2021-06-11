البث الحي
الأخبار

يقودها ممثل بريطاني ترشح لأوسكار.. مبادرة لتغيير صورة المسلمين في الأفلام

الممثل البريطاني ريز أحمد (غيتي)
الممثل البريطاني ريز أحمد (غيتي)
11/6/2021-|آخر تحديث: 11/6/202102:08 PM (مكة المكرمة)

أطلق الممثل البريطاني (ريز أحمد) مبادرة لتحسين صورة المسلمين في الأفلام بعدما أظهرت دراسة أنهم بالكاد يظهرون أو يتم تجسيدهم بصورة سلبية عند ظهورهم.

بطل فيلم (ساوند أوف ميتال) وأول مسلم يترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل، قال إن مبادرة إدماج المسلمين ستشمل تمويل وإرشاد رواة القصص المسلمين بالمراحل المبكرة من عملهم.

وقال أحمد في بيان إن “تمثيل المسلمين على الشاشة يغذي السياسات التي يتم انتهاجها والأشخاص الذين يقتلون والدول التي يتم غزوها”.

وشرح موضحَا “البيانات لا تكذب، هذه الدراسة تظهر لنا أن حجم المشكلة في الأفلام الجماهيرية، وتكلفتها تحسب بالفرص المحتملة المهدرة والأرواح المفقودة”.

ولد ريز أحمد (38عامًا) في لندن لأبوين باكستانيين، وقال “لو لم أحصل على منحة دراسية وأيضًا تبرع خاص لما تمكنت من الالتحاق بكلية لتعلم الدراما”.

وأشار أحمد إلى أن توفير التمويل سيكون تغييرًا للعبة بإدخال المزيد من الممثلين والكتاب والمنتجين المسلمين في مجال صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وسيشرف على المنح التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار للفنانين المسلمين الشبان لجنة استشارية تضم الممثل (ماهرشالا علي والممثل رامي يوسف والممثل الكوميدي حسن منهاج).

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

شاهد: الصور الأولى التي التقطها المسبار الصيني في أولى خطواته على المريخ

إحدى الصور التي نشرتها الصين

زكي فطين عبد الوهاب يتصدر غوغل بعد إعلان إصابته بسرطان من الدرجة الرابعة

الممثل المصري زكي فطين عبد الوهاب (فيسبوك)

صحيفة إسرائيلية تبث لقطات غير مسبوقة لاعتداء وحشي على أسرى مكبّلين بسجن النقب (فيديو)

تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة (مواقع التواصل)

وزير الدفاع التركي: مستعدون لتبديد المخاوف بشأن منظومة “إس 400” ونتطلع إلى دور أكبر للناتو

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا