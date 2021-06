يقودها ممثل بريطاني ترشح لأوسكار.. مبادرة لتغيير صورة المسلمين في الأفلام

أطلق الممثل البريطاني (ريز أحمد) مبادرة لتحسين صورة المسلمين في الأفلام بعدما أظهرت دراسة أنهم بالكاد يظهرون أو يتم تجسيدهم بصورة سلبية عند ظهورهم.

بطل فيلم (ساوند أوف ميتال) وأول مسلم يترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل، قال إن مبادرة إدماج المسلمين ستشمل تمويل وإرشاد رواة القصص المسلمين بالمراحل المبكرة من عملهم.

I'm fed up of seeing Muslim characters on screen either negative or non existent. The industry must change. Our new study proves what many of us always felt about #MuslimsInFilm. The cost is measured in hate & lost lives. Full speech here: https://t.co/bsfpQw4Wfe pic.twitter.com/2itt6IaESB

— Riz Ahmed (@rizwanahmed) June 10, 2021