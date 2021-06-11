يقودها ممثل بريطاني ترشح لأوسكار.. مبادرة لتغيير صورة المسلمين في الأفلام

أطلق الممثل البريطاني (ريز أحمد) مبادرة لتحسين صورة المسلمين في الأفلام بعدما أظهرت دراسة أنهم بالكاد يظهرون أو يتم تجسيدهم بصورة سلبية عند ظهورهم.

بطل فيلم (ساوند أوف ميتال) وأول مسلم يترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل، قال إن مبادرة إدماج المسلمين ستشمل تمويل وإرشاد رواة القصص المسلمين بالمراحل المبكرة من عملهم.

I'm fed up of seeing Muslim characters on screen either negative or non existent. The industry must change. Our new study proves what many of us always felt about #MuslimsInFilm. The cost is measured in hate & lost lives. Full speech here: https://t.co/bsfpQw4Wfe pic.twitter.com/2itt6IaESB — Riz Ahmed (@rizwanahmed) June 10, 2021

وقال أحمد في بيان إن “تمثيل المسلمين على الشاشة يغذي السياسات التي يتم انتهاجها والأشخاص الذين يقتلون والدول التي يتم غزوها”.

وشرح موضحَا “البيانات لا تكذب، هذه الدراسة تظهر لنا أن حجم المشكلة في الأفلام الجماهيرية، وتكلفتها تحسب بالفرص المحتملة المهدرة والأرواح المفقودة”.

Today we are launching a solution – a grant to Muslim filmmakers and a blueprint for the industry to take up NOW, please help spread the word. https://t.co/hb0MBbFMUd pic.twitter.com/trwLJ44k9Z — Riz Ahmed (@rizwanahmed) June 10, 2021

ولد ريز أحمد (38عامًا) في لندن لأبوين باكستانيين، وقال “لو لم أحصل على منحة دراسية وأيضًا تبرع خاص لما تمكنت من الالتحاق بكلية لتعلم الدراما”.

وأشار أحمد إلى أن توفير التمويل سيكون تغييرًا للعبة بإدخال المزيد من الممثلين والكتاب والمنتجين المسلمين في مجال صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وسيشرف على المنح التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار للفنانين المسلمين الشبان لجنة استشارية تضم الممثل (ماهرشالا علي والممثل رامي يوسف والممثل الكوميدي حسن منهاج).