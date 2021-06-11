موقف محرج لمذيعتي أخبار على الهواء (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ناميبيا مقطع فيديو لموقف محرج تعرضت له مذيعتان على الهواء خلال تقديم نشرة للأخبار.

ويظهر المقطع إحدى المذيعتين وهي تتحدث مع زميلتها عن خبر رياضي، وكان من المفترض أن تتولى المذيعة الثانية وتدعى جيسيكا تقديم الفقرة الرياضية.

لكن جيسيكا طالبت المذيعة الأخرى بعدم الحديث وأن تقوم بتقديمها فقط ليفاجئهما صوت من الخارج قائلا: “جيسيكا، نحن على الهواء”.

What’s going on with Jessica? LMFAOOOO pic.twitter.com/xAtvhntbLW — Shut It All Down (@ShadowsOfWolf_) June 9, 2021

وظهرت علامات الإحراج على وجهي المذيعتين بعد سماعهما الملحوظة وساد على المكان صمت مطبق.

واعتذرت جيسيكا على ما حدث قائلة إنها لم تكن تعلم أنهما كانتا على الهواء.

وامتد تأثير الموقف ليصل إلى جنوب أفريقيا المجاورة، حيث قامت مذيعتان بتقليد الموقف على الهواء.