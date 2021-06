موقف محرج لمذيعتي أخبار على الهواء (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ناميبيا مقطع فيديو لموقف محرج تعرضت له مذيعتان على الهواء خلال تقديم نشرة للأخبار.

ويظهر المقطع إحدى المذيعتين وهي تتحدث مع زميلتها عن خبر رياضي، وكان من المفترض أن تتولى المذيعة الثانية وتدعى جيسيكا تقديم الفقرة الرياضية.

لكن جيسيكا طالبت المذيعة الأخرى بعدم الحديث وأن تقوم بتقديمها فقط ليفاجئهما صوت من الخارج قائلا: “جيسيكا، نحن على الهواء”.

What’s going on with Jessica? LMFAOOOO pic.twitter.com/xAtvhntbLW

— Shut It All Down (@ShadowsOfWolf_) June 9, 2021