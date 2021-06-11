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زكي فطين عبد الوهاب يتصدر غوغل بعد إعلان إصابته بسرطان من الدرجة الرابعة

الممثل المصري زكي فطين عبد الوهاب (فيسبوك)
الممثل المصري زكي فطين عبد الوهاب (فيسبوك)
11/6/2021-|آخر تحديث: 11/6/202105:00 PM (مكة المكرمة)

فاجأ الممثل المصري زكي فطين عبد الوهاب، نجل النجمة الراحلة ليلى مراد، متابعيه عبر فيسبوك بإصابته بمرض سرطان الدماغ مطالبًا الجميع بالدعاء له.

وكتب زكي في تدوينة -حذفها لاحقًا- عبر حسابه “أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة واكتشفت للأسف أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة. آسف إني مش هرد على تليفونات ادعوا لي بالشفاء”.

وعلى الفور، تصدر اسم الممثل المصري قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك بحث (غوغل) في مصر، إذ أثار كشفه عن مرضه الخطير موجة حزن وتعاطف واسعة بين جمهوره ومحبيه من داخل الوسط الفني وخارجه.

وتضامن عدد كبير من النجوم وصناع الفن في مصر مع زكي فطين وتمنوا له الشفاء، وتصدر الحديث عنه والدعاء له مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

زكي فطين عبدالوهاب هو الابن الوحيد للفنانة ليلى مراد (مواقع التواصل)

وكان زكي فطين عبد الوهاب قد أصيب سابقا بسرطان الرئة في مايو/أيار 2019 وتعافى منه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه لكنه تعرض لأزمة مالية خلال فترة علاجه.

وزكي هو ممثل ومخرج مصري وهو ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وعمل كمساعد مخرج في العديد من أفلام يوسف شاهين، وكان آخر أعماله مسلسل كوفيد-25 الذي عرض في رمضان الماضي.

وتعد الدرجة الرابعة أخطر مراحل سرطان الدماغ إذ تنمو أورام الدرجة الرابعة وتنتشر بسرعة، ولا يمكن القيام بجراحة والوصول لجميع مناطق انتشار الورم دون إلحاق الضرر بالدماغ، وغالبًا ما يتم اللجوء لأنواع أخرى من العلاج مثل العلاج الكيمائي أو الإشعاعي أو كلاهما.

 

 

أصيب زكي بسرطان الرئة قبل عامين وتعافى منه حتى صدم جمهوره بإعلان إصابته من جديد (مواقع التواصل)

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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