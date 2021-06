شاهد: الصور الأولى التي التقطها المسبار الصيني في أولى خطواته على المريخ

أصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية صورًا جديدة لمركبتها الجوالة (جورونغ) على المريخ، اليوم الجمعة، وتُظهر الصور المركبة بجوار منصة هبوط تحمل العلم الصيني.

ويجعل ذلك الصين ثاني دولة في العالم تهبط بنجاح بمركبة على سطح المريخ، وأطلقت الصين في منتصف مايو/أيار الماضي مركبة فضائية، وأعلنت وسائل إعلام حكومية أن المركبة هبطت بنجاح على سطح كوكب المريخ.

ونشرت الصين الصور الأولى التي التقطتها مركبتها التي حطت على سطح المريخ، في وقت متأخر من 14 مايو الماضي، كجزء من مهمة صينية في الفضاء.

وانفصل المسبار الصيني عن كبسولة إنزال وهبط على سطح المريخ، في 22 مايو الماضي، لتصبح الصين أول دولة تنتهي من الدوران حول الكوكب الأحمر والهبوط على سطحه في مهمتها الأولى لاستكشافه.

New images taken by China’s 1st Mars rover #Zhurong, showing national flag on the red planet, landing site panorama, Martian landscape, and a selfie of the rover with the landing platform. pic.twitter.com/hrUAil1ov4

— Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) June 11, 2021