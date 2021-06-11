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شاهد: الصور الأولى التي التقطها المسبار الصيني في أولى خطواته على المريخ

11/6/2021-|آخر تحديث: 11/6/202105:02 PM (مكة المكرمة)

أصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية صورًا جديدة لمركبتها الجوالة (جورونغ) على المريخ، اليوم الجمعة، وتُظهر الصور المركبة بجوار منصة هبوط تحمل العلم الصيني.

ويجعل ذلك الصين ثاني دولة في العالم تهبط بنجاح بمركبة على سطح المريخ، وأطلقت الصين في منتصف مايو/أيار الماضي مركبة فضائية، وأعلنت وسائل إعلام حكومية أن المركبة هبطت بنجاح على سطح كوكب المريخ.

المركبة الصينية التقطت الصور اليوم كجزء من مهمة في الفضاء

ونشرت الصين الصور الأولى التي التقطتها مركبتها التي حطت على سطح المريخ، في وقت متأخر من 14 مايو الماضي، كجزء من مهمة صينية في الفضاء.

وانفصل المسبار الصيني عن كبسولة إنزال وهبط على سطح المريخ، في 22 مايو الماضي، لتصبح الصين أول دولة تنتهي من الدوران حول الكوكب الأحمر والهبوط على سطحه في مهمتها الأولى لاستكشافه.

وبذلك أصبحت الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة ترسل مركبة تهبط على سطح المريخ، وكان الاتحاد السوفيتي السابق قد أرسل مركبة هبطت على المريخ عام 1971 لكنه فقد الاتصال بها بعد ثوان.

ويبحث المسبار الذي يعمل بالطاقة الشمسية عن علامات لحياة قديمة، مثل المياه الجوفية والجليد، باستخدام رادار يخترق التربة خلال استكشافه لسطح المريخ على مدى 90 يوما.

كانت المركبة الفضائية الصينية غير المأهولة تيانوين-1 قد انطلقت من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو/تموز الماضي، وبعد ما يزيد على 6 أشهر، وصلت المركبة إلى الكوكب الأحمر في فبراير/شباط  المنصرم حيث ظلت في المدار من حينها.

وفي 15 مايو الماضي، انفصلت كبسولة الإنزال التي تحمل المسبار عن المركبة تيانوين-1 وهبطت في سهل شاسع يعرف باسم (يوتوبيا بلانيشا).

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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