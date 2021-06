شاهد: حشرات الزيز تهاجم بايدن وتعيق طائرة صحفيي البيت الأبيض

هاجمت حشرات الزيز (السيكادا) الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما كان يستعد لصعود الطائرة الرئاسة في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند حيث كان في طريقه إلى بريطانيا في أول زيارة رسمية لأوربا.

وكان بايدن يتحدث إلى مسؤول على المدرج قرب طائرة الرئاسة، الأربعاء، عندما طارت الحشرة الصاخبة نحو رقبته بينما قام الرئيس بإزاحتها سريعًا عن عنقه قبل أن يشير إليها على الأرض.

"Watch out for the cicadas. I just got one — it got me": Joe Biden swats away a cicada and answers a few questions from the press before departing on his first foreign trip as president pic.twitter.com/Dixu9ZVxTN

واحتفظ بايدن (78 عامًا) بهدوئه وقال ممازحًا الصحفيين “احترسوا من السيكادا.. لقد هاجمتني واحدة فقط”.

ونشرت مراسلة (سي إن إن) بالبيت الأبيض كيت سوليفان مقطع فيديو للواقعة عبر تويتر، وعلقت قائلة “الرئيس ينزع الزيز من رقبته قبل أن يصعد على متن طائرة الرئاسة”.

The President swats a cicada off of his neck before getting on Air Force One. pic.twitter.com/l0kuaLWyss

وعلق أحد المغردين “قد لا يكون الأمر مجرد زيز.. قد يكون مؤامرة”، وقال آخر “هل قاموا بفحصها للتأكد من عدم إرسالها من قبل الروس أو الصينيين؟!”.

لكن عنق الرئيس لم يكن الهدف الوحيد للحشرات الطائرة التي أثارت الفوضى قبيل انطلاق الرحلة، فقد تسبب غزو حشرات الزيز في تأجيل إقلاع طائرة صحفيي البيت الأبيض بضع ساعات من مطار دالاس الدولي بالقرب من العاصمة واشنطن ليل الثلاثاء.

President Joe Biden swats a cicada bug off of his neck before boarding Air Force One for his trip to Europe. The cicadas substantially delayed the press corps' departure, grounding their plane for six hours until a second plane was called in to transport the journalists. pic.twitter.com/aCAl7EOKRp

وهاجمت الحشرات محرك الطائرة، وكان لا بد من استدعاء طائرة جديدة من نيويورك، ووفقًا لصحيفة النيويورك تايمز. وتم تأجيل مغادرة الطائرة يوم الثلاثاء 9 مساءً بالتوقيت الشرقي إلى الأربعاء الساعة 2:15 صباحًا.

مع ذلك، لم تتأثر مغادرة بايدن صباح الأربعاء وتشمل جولته التي تستغرق أسبوعًا، ثلاث محطات حيث توجه أولاً إلى المملكة المتحدة لحضور قمة G7 في كورنوال، ثم إلى بلجيكا لحضور قمة الناتو ثم إلى سويسرا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Cicadas wreaked havoc before President Biden departed on his first trip abroad as commander-in-chief. https://t.co/zTBeS2zS1V pic.twitter.com/3Erm8bTiPD

وخرجت حشرات الزيز (السيكادا) لأول مرة من تحت الأرض الشهر الماضي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتظهر السيكادا بشكل دوري كل 13 أو 17 عامًا في أمريكا الشمالية.

وتُعرف السيكادا التي ظهرت هذا العام باسم (الحضنة X). وهي حشرات صاخبة جدًا وتحتشد تريليونات منها في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة.

‘Watch out for those cicadas. I just got one. One got me,’ President Biden told reporters before he boarded Air Force One https://t.co/JwK3puoG82 pic.twitter.com/l54iNhue1W

