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شاهد: حشرات الزيز تهاجم بايدن وتعيق طائرة صحفيي البيت الأبيض

هاجمت حشرة الزيز بايدن بينما كان يستعد لصعود الطائرة الرئاسة (مواقع التواصل)
هاجمت حشرة الزيز بايدن بينما كان يستعد لصعود الطائرة الرئاسة (مواقع التواصل)
11/6/2021-|آخر تحديث: 11/6/202101:04 PM (مكة المكرمة)

هاجمت حشرات الزيز (السيكادا) الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما كان يستعد لصعود الطائرة الرئاسة في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند حيث كان في طريقه إلى بريطانيا في أول زيارة رسمية لأوربا.

وكان بايدن يتحدث إلى مسؤول على المدرج قرب طائرة الرئاسة، الأربعاء، عندما طارت الحشرة الصاخبة نحو رقبته بينما قام الرئيس بإزاحتها سريعًا عن عنقه قبل أن يشير إليها على الأرض.

واحتفظ بايدن (78 عامًا) بهدوئه وقال ممازحًا الصحفيين “احترسوا من السيكادا.. لقد هاجمتني واحدة فقط”.

ونشرت مراسلة (سي إن إن) بالبيت الأبيض كيت سوليفان مقطع فيديو للواقعة عبر تويتر، وعلقت قائلة “الرئيس ينزع الزيز من رقبته قبل أن يصعد على متن طائرة الرئاسة”.

وعلق أحد المغردين “قد لا يكون الأمر مجرد زيز.. قد يكون مؤامرة”، وقال آخر “هل قاموا بفحصها للتأكد من عدم إرسالها من قبل الروس أو الصينيين؟!”.

لكن عنق الرئيس لم يكن الهدف الوحيد للحشرات الطائرة التي أثارت الفوضى قبيل انطلاق الرحلة، فقد تسبب غزو حشرات الزيز في تأجيل إقلاع طائرة صحفيي البيت الأبيض بضع ساعات من مطار دالاس الدولي بالقرب من العاصمة واشنطن ليل الثلاثاء.

وهاجمت الحشرات محرك الطائرة، وكان لا بد من استدعاء طائرة جديدة من نيويورك، ووفقًا لصحيفة النيويورك تايمز. وتم تأجيل مغادرة الطائرة يوم الثلاثاء 9 مساءً بالتوقيت الشرقي إلى الأربعاء الساعة 2:15 صباحًا.

مع ذلك، لم تتأثر مغادرة بايدن صباح الأربعاء وتشمل جولته التي تستغرق أسبوعًا، ثلاث محطات حيث توجه أولاً إلى المملكة المتحدة لحضور قمة G7 في كورنوال، ثم إلى بلجيكا لحضور قمة الناتو ثم إلى سويسرا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخرجت حشرات الزيز (السيكادا) لأول مرة من تحت الأرض الشهر الماضي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتظهر السيكادا بشكل دوري كل 13 أو 17 عامًا في أمريكا الشمالية.

وتُعرف السيكادا التي ظهرت هذا العام باسم (الحضنة X). وهي حشرات صاخبة جدًا وتحتشد تريليونات منها في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + نيوزويك

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