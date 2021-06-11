خبير ري: المياه التي يمررها سد النهضة أكبر من حصة مصر والسودان والخوف من فترات الجفاف (فيديو)

أكد حيدر يوسف خبير الموارد المائية والري إن المياه التي ستمر من سد النهضة في النهاية هي قطعا أكبر بكثير من حصة السودان ومصر، فهذا الخزان يستطيع أن يمرر 2.6 مليار متر مكعب يوميا.

وأضاف في لقاء على الجزيرة مباشر أن “الجفاف أو نقصان المياه لن يحدث سوى عام 2022 أو 2023، فالأمر يتطلب زمنا طويلا كي يحدث نقص مؤثر على السد العالي، والفتحتان الموجودتان الآن تمرران 50 مليون متر مكعب يوميا وغير كافية لتمرير احتياجات السودان ومصر في الموسم الزراعي، وسيعوض هذا النقص بفتحات التوربينات عندما تبدأ إثيوبيا في توليد الكهرباء إذ سيحتاج ذلك تمريرًا أكبر للمياه”.

المهندس الاستشاري والسياسي ممدوح حمزة: رواية الإعلام المصري حول مدى ملاءمة فتحات #سد_النهضة لكفاية احتياجات #مصر المائية تدليس على الشعب pic.twitter.com/MhpcD7osJk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2021

وأكد أن القضية الآن في التزام إثيوبيا من عدمه إذا وقعت اتفاقية مع مصر والسودان، فالتجارب السابقة تثبت عدم التزامها بأي اتفاق.

وكان المهندس الاستشاري والسياسي المصري الدكتور ممدوح حمزة قد هاجم الإعلام المصري وما أعلنه حول ملائمة فتحات سد النهضة لكفاية احتياجات مصر المائية واصفا تلك الرواية بأنها “تدليس على الشعب”.

وشدد حمزة على خطورة الحديث بأن فتحات السد تمرر تصرفات النيل الأزرق بالكامل وأورد أبحاثًا دولية تشير إلى أن السد متعدد الأغراض منها التخزين والزراعة وبيع المياه.

وأضاف أن إثيوبيا ستبني 4 سدود منها اثنان للتخزين أحدهما سد النهضة وواردات مصر منه ستكون فائضة فقط من برنامج الملء الإثيوبي.

وأكد أن مصر ستشعر بتأثير السد بداية من سبتمبر/أيلول 2023 عندما تجف بحيرة ناصر ولذلك لا ينبغي استمرار الوضع الحالي، على حد تعبيره.