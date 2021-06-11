البث الحي
الأخبار|أمريكا

زاهد قريشي.. تعيين أول قاض فدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

زاهد قريشي أول قاض فيدرالي مسلم في تاريخ أمريكا (مواقع التواصل)
زاهد قريشي أول قاض فيدرالي مسلم في تاريخ أمريكا (مواقع التواصل)
11/6/2021-|آخر تحديث: 11/6/202112:09 PM (مكة المكرمة)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على التعيين التاريخي للقاضي (زاهد قريشي) ليصبح أول قاض فدرالي أمريكي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة.

وحصل زاهد قريشي -ذو الأصول الباكستانية- على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلس الشيوخ، وصوت لصالح قرار تعيينه 81 عضوا مقابل معارضة 16.

وأعلن الرئيس جو بايدن عن ترشيح قريشي ضمن أول قائمة من مرشحيه لشغل 11 منصبًا قضائيًا فدراليًا، في مارس/آذار الماضي.

وعند ترشيحه، أعلن البيت الأبيض أن قريشي عمل مدعيًا فدراليًا في مكتب المدعي العام في نيوجيرسي من عام 2008 إلى 2013.

وقبل انضمامه إلى مكتب المدعي العام، عمل زاهد مساعدا لكبير مستشاري وزارة الأمن الداخلي، كما خدم في الجيش الأمريكي وعمل في وظيفة مدع عسكري، وذهب إلى العراق عامي 2004 و2006.

تخرج قريشي من كلية الحقوق بجامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي، ويعمل منذ عام 2019 قاضيًا بالمحكمة الجزئية في الولاية.

وهاجر والد قريشي إلى نيويورك من باكستان في عام 1970، وافتتح عيادة طبية، واستمر في بالعمل بها حتى وفاته بسبب مضاعفات فيروس كورونا في أبريل/ نيسان العام الماضي 2020.

ومن بين المرشحين الآخرين على قائمة بايدن، 3 نساء من الأصول الأفريقية وأول امرأة أمريكية من أصول آسيوية تعمل في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا، وأول امرأة ملونة تعمل كقاضية فدرالية في ولاية ماريلاند.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

شاهد: حشرات الزيز تهاجم بايدن وتعيق طائرة صحفيي البيت الأبيض

هاجمت حشرة الزيز بايدن بينما كان يستعد لصعود الطائرة الرئاسة (مواقع التواصل)

“جرده شرطيون من ملابسه وسحلوه”.. فيديو يثير غضبا عارما في تونس

تواصل الاحتجاجات في منطقة سيدي حسين بالعاصمة التونسية بعد مقتل شاب وسحل آخر (الأناضول)

“حكومة الجوع تسقط بس”.. هتافات تعود مجددا إلى شوارع العاصمة السودانية (فيديو)

مهارة فائقة من سائق تحول دون حادث مميت (فيديو)

سرعة تصرف السائق منعت وقوع الحادث (تويتر)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا