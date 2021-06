زاهد قريشي.. تعيين أول قاض فدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على التعيين التاريخي للقاضي (زاهد قريشي) ليصبح أول قاض فدرالي أمريكي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة.

وحصل زاهد قريشي -ذو الأصول الباكستانية- على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلس الشيوخ، وصوت لصالح قرار تعيينه 81 عضوا مقابل معارضة 16.

Senate Confirms #ZahidQureshi making him the first Muslims American Federal #Judge pic.twitter.com/EjxvuJc7yW

وأعلن الرئيس جو بايدن عن ترشيح قريشي ضمن أول قائمة من مرشحيه لشغل 11 منصبًا قضائيًا فدراليًا، في مارس/آذار الماضي.

وعند ترشيحه، أعلن البيت الأبيض أن قريشي عمل مدعيًا فدراليًا في مكتب المدعي العام في نيوجيرسي من عام 2008 إلى 2013.

وقبل انضمامه إلى مكتب المدعي العام، عمل زاهد مساعدا لكبير مستشاري وزارة الأمن الداخلي، كما خدم في الجيش الأمريكي وعمل في وظيفة مدع عسكري، وذهب إلى العراق عامي 2004 و2006.

تخرج قريشي من كلية الحقوق بجامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي، ويعمل منذ عام 2019 قاضيًا بالمحكمة الجزئية في الولاية.

Zahid Quraishi, a federal magistrate judge and the son of Pakistani immigrants, has become the first Muslim Federal District Court judge in U.S. history.

He was confirmed by the Senate for a federal judgeship in New Jersey. https://t.co/LHbQiFxlLw

— The New York Times (@nytimes) June 11, 2021