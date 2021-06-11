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ظاهرة فلكية فريدة.. كسوف حلقي للشمس يكسو السماء باللون الأحمر (فيديو)

11/6/2021-|آخر تحديث: 11/6/202102:23 PM (مكة المكرمة)

شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية، عرضا فريدا لكسوف الشمس، إذ شهدت كسوفًا يعرف بالكسوف الحلقي وفيه يتحرك ظل القمر فوق قرص الشمس، دون أن يحجب النور المنبعث منها تماماً.

وبيّن مقطع فيديو وثّقه المصور (جوزيف فراسكاتي) الكسوف الجزئي الحلقي للشمس أمس الخميس، ويظهر لحظة بزوغ شمس الهلال ببطء وهي تصبغ السماء باللون الأحمر في روتشستر بنيويورك.

وتمكن المتابعون أمس الخميس وفي ذروة الكسوف، من رؤية القمر يحول قرص الشمس خلال فترة وجيزة إلى حلقة مضيئة تشبه دائرة النار، في السماء.

وتمكن السكان في شرق الولايات المتحدة وشمال ألاسكا وفي أجزاء واسعة من كندا وغرينلاند وأوربا وآسيا من مشاهدة الكسوف الحلقي.

ويحدث كسوف الشمس عندما يعبر القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب جزءا من أشعة الشمس، وفقا للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا).

وهذا الكسوف هو خسوف حلقي، ما يعني أن القمر بعيد بما فيه الكفاية عن الأرض بحيث يبدو أصغر من الشمس، بحسب ما ذكرت الوكالة الأمريكية.

وبدأ “المسار الحلقي” وهو المسار عبر سطح الأرض حيث يظهر القمر بالكامل داخل قرص الشمس في مشهد بديع، عند شروق الشمس في أونتاريو بكندا، في الساعة 09:49 بحسب توقيت غرينتش، واستمر لنحو ساعتين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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