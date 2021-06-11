ظاهرة فلكية فريدة.. كسوف حلقي للشمس يكسو السماء باللون الأحمر (فيديو)

شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية، عرضا فريدا لكسوف الشمس، إذ شهدت كسوفًا يعرف بالكسوف الحلقي وفيه يتحرك ظل القمر فوق قرص الشمس، دون أن يحجب النور المنبعث منها تماماً.

وبيّن مقطع فيديو وثّقه المصور (جوزيف فراسكاتي) الكسوف الجزئي الحلقي للشمس أمس الخميس، ويظهر لحظة بزوغ شمس الهلال ببطء وهي تصبغ السماء باللون الأحمر في روتشستر بنيويورك.

مشهد رائع يظهر الكسوف الجزئي الحلقي للشمس أمس الخميس وهو يزين سماء مدينة روتشستر بولاية #نيويورك الأمريكية المصدر: المصور جوزيف فراسكاتي – يوتيوب pic.twitter.com/1FClt7NwmP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 11, 2021

وتمكن المتابعون أمس الخميس وفي ذروة الكسوف، من رؤية القمر يحول قرص الشمس خلال فترة وجيزة إلى حلقة مضيئة تشبه دائرة النار، في السماء.

وتمكن السكان في شرق الولايات المتحدة وشمال ألاسكا وفي أجزاء واسعة من كندا وغرينلاند وأوربا وآسيا من مشاهدة الكسوف الحلقي.

ويحدث كسوف الشمس عندما يعبر القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب جزءا من أشعة الشمس، وفقا للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا).

ظاهرة فلكية فريدة.. بعض مناطق سكان نصف الكرة الشمالي يستمتعون بأول كسوف حلقي للشمس منذ 50 عاما تحدث هذه الظاهرة الفلكية عندما يقع القمر في أبعد نقطة داخل مداره البيضاوي بين الأرض والشمس مشكّلا حلقة من ضوء الشمس. pic.twitter.com/O8pVZSo6s0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 11, 2021

وهذا الكسوف هو خسوف حلقي، ما يعني أن القمر بعيد بما فيه الكفاية عن الأرض بحيث يبدو أصغر من الشمس، بحسب ما ذكرت الوكالة الأمريكية.

وبدأ “المسار الحلقي” وهو المسار عبر سطح الأرض حيث يظهر القمر بالكامل داخل قرص الشمس في مشهد بديع، عند شروق الشمس في أونتاريو بكندا، في الساعة 09:49 بحسب توقيت غرينتش، واستمر لنحو ساعتين.