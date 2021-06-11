إيطاليا توقف استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم دون 60 عاما

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، إنها قيدت استخدام لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا ليقتصر على الأفراد فوق 60 عاما، وذلك بعد وفاة شابة بتجلط دموي عقب حصولها على التطعيم.

وتوفيت كاميلا كانيبا (18 عاما)، أمس الخميس، بعد حصولها على اللقاح يوم 25 مايو/ أيار الماضي، ما فجرعاصفة من الجدل في إيطاليا بشأن اللقاح الإنجليزي/السويدي الذي يُمنح للبالغين في كل الفئات العمرية رغم مخاوف طبية أثيرت من قبل.

وقال فرانشيسكو فيجليولو المفوض الإيطالي الخاص بكوفيد-19 في مؤتمر صحفي “سيمنح أسترازينيكا فقط للأفراد فوق سن الستين”.

من جهتها نصحت وكالة الأدوية الأوربية بعدم استخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين يعانون من نزيف دموي نادر، قائلة إنها تدرس حالات الإصابة بالتهاب في عضلة القلب بعد التطعيم بجرعتي اللقاح.

وقالت لجنة السلامة التابعة للوكالة في تقييم لها إنه لا بد من إضافة متلازمة تسرب الشعيرات الدموية كأثر جانبي جديد في النشرة التوضيحية للقاح أسترازينيكا.

وتسبب المتلازمة تسرب الدم من أصغر الأوعية الدموية إلى العضلات وتجاويف الجسم وينتج عنها التورم وانخفاض ضغط الدم.

التجارب السريرية أكدت وجود علاقة سببية بين لقاح استرازينيكا وتجلطات الدم(رويترز)

وبدأت اللجنة دراسة هذه الحالات لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي، حيث أكدت في توصياتها المخاوف المتعلقة بلقاح أسترازينيكا ووجود صلة محتملة بينه وبين تجلطات دموية نادرة.

وفي الشهر الماضي نصحت وكالة الأدوية الأوربية بعدم حقن من يعانون من جلطات دموية بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا.

وتوسع اللجنة العلمية تحقيقها ليشمل حالات التهاب عضلة القلب بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا ولقاحات أخرى منها فايزر ومودرنا وجونسون آند جونسون.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت، اليوم الجمعة، 69 وفاة بفيروس كورونا مقابل 88 في اليوم السابق، فيما انخفض عدد الإصابات الجديدة اليومي إلى 1901 من 2079 حالة.

وسجلت إيطاليا 126924 وفاة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في فبراير/شباط من العام الماضي، لتسجل ثاني أعلى حصيلة في أوربا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة على مستوى العالم، كما سجلت 4.24 مليون حالة إصابة في المجمل حتى الآن.