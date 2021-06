ولاية أمريكية تسعى لتحويل “غوغل” إلى خدمة مثل الغاز والكهرباء.. والشركة ترد

طلبت ولاية أوهايو الأمريكية من القضاء تصنيف (غوغل) ضمن فئة “الخدمات العامة”، متهمة المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا بـ”استغلال الموقع المهيمن وتقويض المنافسة”.

ورفع ديف يوست المدعي العام لولاية أوهايو، الثلاثاء الماضي، دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بإعلانها مرفقا عاما تُشرف على خدماته الدولة لمنع الهيمنة والإضرار بالمنافسين.

وقال يوست في بيان على حسابه على تويتر إن “غوغل تستغل موقعها المهيمن في مجال محركات البحث عبر الإنترنت لإرشاد سكان أوهايو إلى منتجاتها”، مضيفا أن هذا الإجراء “ينطوي على تمييز ويقوض سوق المنافسة”.

وأضاف “عندما تملكون سكك الحديد أو شبكات الكهرباء أو هوائيات الاتصالات، عليكم معاملة المستخدمين بالطريقة عينها والتأكد من وصول الجميع إلى الخدمة المعنية”.

وضرب المدعي العام مثالا بالبحث عن تذكرة طيران قائلا “إذا ما قاد البحث الشخص إلى خدمة غوغل فلايتس، فإنه لن يرى العروض من الجهات المنافسة”.

This morning, Ohio went to court to have Google’s search engine declared a common carrier/public utility under Ohio law.

Google’s search results improperly favor its own businesses.

When you own the railroad, you have to let all paying customers ride.

— Attorney General Dave Yost (@Yost4Ohio) June 8, 2021