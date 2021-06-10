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وكالة “ناسا” تنشر أولى الصور لأكبر أقمار كوكب المشتري

الصورتان اللتان التقطتهما مركبة "جونو" لقمر "جانيميد" أكبر أقمار كوكب المشتري (مواقع التواصل)
الصورتان اللتان التقطتهما مركبة "جونو" لقمر "جانيميد" أكبر أقمار كوكب المشتري (مواقع التواصل)
9/6/2021

نشرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أولى الصور لأكبر أقمار كوكب المشتري التي التقطتها مركبتها (جونو).

وأفادت وكالة ناسا في بيان صادر عنها، الأربعاء، أن “جونو” اقتربت من قمر (جانيميد) يوم 7 يونيو/حزيران الجاري لمسافة 1038 كيلو مترا.

وقالت “إن الصور التقطتها مركبة جونو اقتربت لمسافة قياسية من أكبر أقمار المشتري”.

وأشارت إلى التقاط “جونو” صورتين لقمر (جانيميد) -أكبر أقمار المشتري- وذلك عبر كاميرتين مثبتتين على المركبة الفضائية.

وتظهر الصور التي نشرتها “ناسا” عبر موقعها على الإنترنت، سطح (جانيميد) والحفر والخطوط التي على سطحها بكل تفاصيلها.

وكانت آخر مرة اقتربت فيها مركبة فضائية من هذا الحد إلى القمر، في عام 2000 عندما اجتاحت مركبة الفضاء (جاليليو) أكبر أقمار نظامنا الشمسي.

علماء الفلك يؤكدون أن كوكب المشتري يدرو حوله 79 قمرا أكبرها قمر “جانيميد” (مواقع التواصل الاجتماعي)

وتواصل مركبة جونو التي أطلقتها ناسا عام 2011، عمليات الاستكشاف في مدار المشتري، منذ وصولها إلى الكوكب في يوليو/تموز 2016.

يذكر أن كوكب المشتري هو خامس الكواكب بعدا عن الشمس، وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وهو عملاق غازي يتكون بشكل رئيسي من الهيدروجين، ويشكل الهيليوم أقل بقليل من ربع كتلته.

ويدور حول كوكب المشتري 79 قمرا على مداره الخاص وأكبرهذا الأقمار هو قمر (جانيميد).

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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