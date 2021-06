وكالة “ناسا” تنشر أولى الصور لأكبر أقمار كوكب المشتري

نشرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أولى الصور لأكبر أقمار كوكب المشتري التي التقطتها مركبتها (جونو).

وأفادت وكالة ناسا في بيان صادر عنها، الأربعاء، أن “جونو” اقتربت من قمر (جانيميد) يوم 7 يونيو/حزيران الجاري لمسافة 1038 كيلو مترا.

وقالت “إن الصور التقطتها مركبة جونو اقتربت لمسافة قياسية من أكبر أقمار المشتري”.

Hello, old friend. Yesterday our #JunoMission made the first close flyby of Jupiter’s giant moon Ganymede in more than 20 years, and the first two images have been received on Earth. 📸 More to come. See details at: https://t.co/zIVMO6waKH pic.twitter.com/2RiW3iSmIp

