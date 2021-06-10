مسؤولون ألمان: بعض من تلقوا لقاح كورونا لم يحصلوا على مناعة من الفيروس

أعلنت اللجنة الدائمة للتطعيمات في ألمانيا أنها تفترض أن بعض الناش لا تتكون لديهم مناعة فعالة ضد فيروس كورونا المستجد رغم تلقيهم جرعات اللقاح كاملة.

وقال رئيس اللجنة توماس مرتنس لصحف مجموعة (فونكه) الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني اليوم الخميس “هناك حاليا عدد كبير من الدراسات التي تظهر أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لدى بعض الناس، الذين يضعف جهازهم المناعي مع تلقي أدوية، لا يكون فعالا مثلما هو الحال لدى غيرهم”، مضيفا أن الاستجابة المناعية تكون سيئة وقد لا تحدث مطلقا.

وأضاف أنه من بين هؤلاء على سبيل المثال من خضعوا لعمليات زراعة أعضاء أو بعض مرضى السرطان، مؤكدا على أهمية الحد من خطر الإصابة بالعدوى في البيئة المحيطة بهؤلاء الناس في مثل هذه الحالات، وذلك من خلال تطعيمات (للآخرين) قدر الإمكان، وقال “يسمى ذلك استراتيجية الشرنقة”.

وأوضح أنه لا يزال من غير الممكن في الوقت الحالي تقدير حجم مجموعة المرضى الذين لن تتكون لديهم حماية مناعية على الإطلاق أو سيكون لديهم قدر ضئيل منها على الرغم من تلقيهم التطعيم بشكل كامل.

واستدرك قائلا “ولكن يجب ألا نفترض أن الأمر يتعلق بحالات فردية”.