ما أهمية الرياضة والحياة الصحية لذوي الإعاقة؟ برنامج مع الحكيم يجيب

تتميز الرياضة بقدرتها الفريدة على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية والاجتماعية، كما أن شعبيتها وفوائدها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية تجعلها أداة مثالية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية لذوي الإعاقة.

ويتناول برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر في حلقة هذا الأسبوع، الحواجز المجتمعية والتصورات السلبية التي تواجه أصحاب الإعاقات في العديد من المجتمعات.

ونتيجة لهذا يتم أحيانا استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام من التعليم والعمل والحياة المجتمعية، مما يحرمهم من الفرص الأساسية لتطورهم الاجتماعي وصحتهم ورفاههم.

1 billion persons with #disabilities around the 🗺️ can live independently, have the right to education and access to services as the rest of society.

وتتناول الحلقة أيضا بالنقاش، كيف يمكن أن تساعد الرياضة في الحد من هذه الحواجز والتمييز المرتبطين بالإعاقة عن طريق تغير مواقف المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إبراز مهاراتهم.

ويمكن من خلال الرياضة أن يتفاعل الأشخاص غير المعاقين مع الأشخاص من ذوي الإعاقة في سياق إيجابي يدفع إلى إعادة النظر فيما يستطيع الأشخاص من ذوي الإعاقة إنجازه وما لا يمكنهم فعله.

The largest global event on #disabilities is just around the corner. As we prepare for this year's #COSP, here are 5 things you need to know about persons with disabilities.https://t.co/yNVNuMYR0E

