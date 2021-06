محاكمة قس أمريكي سابق أنشأ دارا لفتيات أيتام للاعتداء جنسيا عليهن

مثل قس أمريكي سابق متهم بالتحرش بفتيات لسنوات في ملجأ في تيمور الشرقية أمام القضاء في جلسات بدأت أمس الأربعاء ويتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة.

ويواجه (ريتشارد داشباخ-84 عاما) تهما “بانتهاكات جنسية واستغلال أطفال في مواد إباحية وعنف منزلي” وقد تصل عقوبته بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا دين بهذه الجرائم التي تفيد معلومات بأنه ارتكبها في دار أيتام أسسها في أوائل تسعينات القرن الماضي.

ومن المتوقع أن تدلي 15 امرأة على الأقل- أبلغن عن تعرضهن لسوء معاملة في طفولتهن- بشهادتهن مع مخاوف من أن عددا أكبر منهن تعرضن للتحرش في ملجأ توبو هونيس في جيب أويكوس.

وفصل الفاتيكان القس داشباخ من الكهنوت عام 2018، لكن لم تكشف تفاصيل الانتهاكات الجنسية التي اتهم بها إلا في العام التالي بعدما أبلغت وسيلة إعلام محلية عن القضية.

وقال مسؤولون كاثوليك في العاصمة ديلي في وقت سابق من هذا العام إنه فُصل لأنه اعترف بارتكاب “الجريمة الشنيعة” المتمثلة في الاعتداء على قصر.

Daschbach's trial is a test of #TimorLeste's commitments to fight gender-based and sexual violence, argue Bárbara Nazareth Oliveira, Maria Rosa Xavier, and Maria Agnes Bere.#GBV https://t.co/03tZKzlZ8q

— devpolicy.org (@devpolicy) June 8, 2021