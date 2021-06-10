صور حديثة لزعيم كوريا الشمالية تثير تكهنات حول صحته

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن صورا حديثة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثارت عاصفة جديدة من التكهنات حول صحته إذ أوضحت فقدانه لقدر كبير من وزنه في أول ظهور علني له منذ شهر.

فقد بدا كيم أكثر تناسقا بشكل ملحوظ في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية يوم السبت الماضي، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونقلت الغارديان عن موقع إن كيه نيوز (NK News) المتخصص بالشأن الكوري الشمالي الذي قام بتحليل صور كيم جونغ أون أثناء اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم أواخر الأسبوع الماضي- قوله إن كيم يبدو وأنه فقد “قدرًا كبيرًا من الوزن”.

والثلاثاء، نشر الموقع الذي يتخذ من سيول مقرا له صورا مكبرة تشير إلى أن كيم الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 37 عاما قد زاد من إحكام ساعته المفضلة التي ورد أنها تساوي 12 ألف دولار.

#حديث_الصورة

في أول ظهور علني له منذ شهر.. زعيم #كوريا_الشمالية يثير الجدل بعد ظهوره وقد فقد كثيرًا من وزنه

نشر موقع NK News يوم الثلاثاء 8 يونيو/حزيران 2021، صوراً مكبَّرة تشير إلى أن كيم جونغ أون، الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 37 عاماً، قد زاد من إحكام حزام ساعته المفضلة. pic.twitter.com/t2QGkS6xLL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2021

وتظهر الصور أن معصمه الأيسر أنحف بكثير مما هو عليه في الصور المماثلة التي التقطت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ومارس/ آذار 2021.

ومن المعروف أن كيم مدخن شره وتوفي والده بسبب اشتباه في نوبة قلبية في ديسمبر/ كانون الثاني 2011، كما أنه يعاني من ظروف صحية ينسبها المراقبون إلى وزنه ونمط حياته.

وقال موقع (إن كيه نيوز) إن جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية أبلغ أعضاء البرلمان العام الماضي أنه يعتقد أن كيم يزن 140 كيلوغرامًا وأن متوسط زيادة ​​وزنه سنويا يتراوح ما بين 6 و7 كيلوغرامات منذ توليه السلطة في أواخر عام 2011.

ولم يتضح من تقرير الموقع ما إذا كان مظهر كيم المتغير ناتجًا عن مرض أو قرار واع من جانبه بضرورة فقدان الوزن.

وأخبر أحد المحللين الموقع بأن الزعيم ربما قرر إنقاص وزنه لتحسين وضعه داخليا، إذ تعاني البلاد من أزمة نقص الغذاء وأزمة اقتصادية ناجمة عن الانخفاض الحاد في التجارة مع الصين بسبب جائحة كورونا، فضلا عن سلسلة من الكوارث الطبيعية والعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب البرامج النووية والصواريخ الباليستية.

وتعد صحة كيم مصدرًا متكررًا للتكهنات، ففي عام 2014، غاب الزعيم الكوري الشمالي عن الأنظار لما يقرب من 6 أسابيع قبل أن يظهر مرة أخرى بعصا للمشي. وبعد أيام، زعمت وكالة التجسس في كوريا الجنوبية أنه خضع لعملية جراحية في كاحله.

وكذلك أثار غيابه لثلاثة أسابيع الربيع الماضي شائعات عن إصابته بمرض خطير بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب، بل إن بعض التقارير تكهنت وفاته. ثم ظهرت نظرية أكثر منطقية وهي أنه كان ببساطة منعزلا مع أسرته كإجراء احترازي بسبب الجائحة.

وتواصل كوريا الشمالية الإصرار على أنها لم تعثر على أي حالة إصابة بالفيروس بعد إغلاق حدودها مع الصين وروسيا ووقفها الرحلات الجوية.