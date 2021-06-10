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شاهد: هبوط اضطراري لمظلي أثناء مباراة لكرة القدم والحكم يعطيه كارت أصفر

فقد المظلي السيطرة على مظلته بعد تشابك حبالها ليهبط في منتصف الملعب (تويتر)
فقد المظلي السيطرة على مظلته بعد تشابك حبالها ليهبط في منتصف الملعب (تويتر)
10/6/2021-|آخر تحديث: 10/6/202112:30 PM (مكة المكرمة)

شهدت مباراة كرة قدم في بولندا أخيرا زائرًا غير معتاد بعد أن هبط أحد المظليين من السماء في وسط الملعب، فتوقف اللاعبون في ذهول في منتصف المباراة.

كانت هذه المباراة في إطار منافسات دوري الدرجة الرابعة البولندي، بين فريقي “أولمبيا إلبلونغ” و”بيزا بارتشيفو” حيث توقفت لفترة زمنية قصيرة بسبب هبوط المظلي.

ونشر الاتحاد المحلي لكرة القدم مقطع الفيديو عبر تويتر والذي أظهر المظلي وهو يفقد السيطرة على مظلته بعد تشابك حبالها وقطع أحدها ليهبط في منتصف الملعب وسط ذهول اللاعبين والحكم الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

وبعدها تحدث الحكم مع المظلي طلب منه أن يحمل مظلته ويغادر أرضية الملعب، واستؤنفت المباراة بعد أن تدخل العاملون لمساعدة الضيف الغريب على جمع مظلته والخروج من الملعب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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