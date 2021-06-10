شاهد: هبوط اضطراري لمظلي أثناء مباراة لكرة القدم والحكم يعطيه كارت أصفر

ظهر قطيع من الأفيال البرية وهو مستلق في غابة على مشارف مقاطعة صينية، الإثنين الماضي، بعد أن شوهد وهو يتجول في مناطق مأهولة بالسكان في مقاطعة يونان خلال الأسابيع الأخيرة.
شهدت مباراة كرة قدم في بولندا أخيرا زائرًا غير معتاد بعد أن هبط أحد المظليين من السماء في وسط الملعب، فتوقف اللاعبون في ذهول في منتصف المباراة.
كانت هذه المباراة في إطار منافسات دوري الدرجة الرابعة البولندي، بين فريقي “أولمبيا إلبلونغ” و”بيزا بارتشيفو” حيث توقفت لفترة زمنية قصيرة بسبب هبوط المظلي.
لاعب قفز مظلي يوقف مباراة كرة قدم في بولندا بهبوطه الاضطراري وسط الملعب ويتلقى بطاقة صفراء من الحكم 😄#مباشر pic.twitter.com/ZUdXYivvFT
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2021
ونشر الاتحاد المحلي لكرة القدم مقطع الفيديو عبر تويتر والذي أظهر المظلي وهو يفقد السيطرة على مظلته بعد تشابك حبالها وقطع أحدها ليهبط في منتصف الملعب وسط ذهول اللاعبين والحكم الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجهه.
وبعدها تحدث الحكم مع المظلي طلب منه أن يحمل مظلته ويغادر أرضية الملعب، واستؤنفت المباراة بعد أن تدخل العاملون لمساعدة الضيف الغريب على جمع مظلته والخروج من الملعب.
🛬 Awaryjne lądowanie w Elblągu, podczas spotkania rezerw @ZKSOlimpia z Pisą Primavera Barczewo. Takie rzeczy tylko na boiskach forBET IV Ligi! @iforbetpl #KursNaforBETIVLigę pic.twitter.com/ib0dZpbvRq
— WMZPN (@wmzpn) June 8, 2021