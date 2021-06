تقرير أوربي: الأطفال والأقليات أكثر المتضررين من انتشار جائحة فيروس كورونا

كان لجائحة فيروس كورونا تأثير عميق وغير مسبوق على حقوق الإنسان، مما أدى لتفاقم العنصرية ضد الأقليات وإساءة معاملة الأطفال، وفق تقرير للوكالة الأوربية للحقوق الأساسية صدر اليوم الخميس.

وأدى هذا الوضع إلى “تفاقم التحديات القائمة وأوجه عدم المساواة في كل جوانب الحياة، مما أثر خاصة على الفئات الضعيفة” كما قالت الوكالة في التقرير السنوي معربة عن أسفها “للعواقب المستدامة”.

وأعلن عدد من الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي حالة طوارئ “الأمر الذي منح الحكومات سلطات غير عادية في اتخاذ القرار حدت من مجمل حقوق الإنسان” بحسب ما بيّنت الوكالة في تقريرها.

