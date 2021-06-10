استشهاد 3 فلسطينيين بينهم اثنان من المخابرات الفلسطينية برصاص الاحتلال (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة إن اثنين من الشهداء من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، وهما الملازم (أدهم ياسر توفيق عليوي-23 عاما) من مدينة نابلس والنقيب (تيسير محمود عثمان عيسة-33 عاما) من بلدة ميثون قضاء جنين، والشهيد الثالث هو الأسير المحرر (جميل محمود العموري) من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي.

حمـ ـاس: ما جرى في جنين عمل بطولي شجاع التفاصيل.. https://t.co/qYiS08ElX8 pic.twitter.com/CZf3X5O8Nv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 10, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين العقيد طالب صلاحات قوله إن الشهيدين عليوي وعيسة تم إعدامهما أثناء عملهما في الحراسة الليلية.

وأصيب خلال العملية (محمد سامر منيزل البزور-23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح خطيرة واستولت قوات الاحتلال على مركبة الشهيد العموري واحتجزت جثمانه، واعتقلت شابا آخر كان معه.

والدة الشـــ ــــــهــ ــيد أدهم عليوي الذي ارتقى باشتباك #جنين "الحمد لله رفع راسي وبقول لإسرائيل مش خايفين وما راح يكسرونا".#فلسطين pic.twitter.com/tW7Hma4IFi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 10, 2021

واندلعت الاشتباكات فجر اليوم الخميس عندما تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة جنين بعد منتصف الليل لاعتقال الشابين جميل العموري ووسام أبو زيد، واشتبكت معهما واستشهد العموري واعتقل أبو زيد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين بعد الاشتباك المسلح قرب مقر الاستخبارات في شارع الناصرة.

الجــ.ـهـــ ـاد تنعي شهــ ـداء جنين "دمـ ـاؤهم لن تذهب هدرًا" التفاصيل.. https://t.co/fQa3zND3Ay pic.twitter.com/4OMSKpRsBf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 10, 2021

وأدانت الرئاسة الفلسطينية “التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أدى إلى استشهاد ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر، في حين أعلن الإضراب الشامل في مدينة جنين.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا.