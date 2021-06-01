10 نصائح طبية للمسافرين والسياح خلال جائحة كورونا.. تعرّف عليها

يحل الموسم السياحي الصيفي هذا العام في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، فيما تتواصل مكافحة الوباء عبر الإجراءات الوقائية وعمليات التطعيم لإكساب المجتمعات مناعة جماعية لمواجهة تداعيات الفيروس.

وفي هذا الصدد قدم الدكتور “مختار فاتح بي ديلي” الطبيب المتخصص في أمراض الأطفال بمستشفى -ميديكال بارك- في جامعة إزمير التركية، مجموعة من النصائح للمسافرين والسياح خلال فترة العطلة الصيفية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأشار الطبيب إلى أن تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا وبعض البلدان شجعت على عودة الحركة السياحية من جديد إلى نشاطها بعد فترات الحظر والإغلاق الطويلة.

الاستعداد للسفر

ونصح الطبيب أولا بوضع قائمة بالأغراض التي يحتاجها المسافر وتشمل أدوية قد يحتاجها الشخص في رحلته، إضافة إلى إمدادات الأمان الأساسية من الكمامات والمناشف والمناديل والمعقمات ومناديل مطهرة للأسطح ومقياس للحرارة.

وشدد الطبيب على ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة أو القناع الطبي، إذ يقلل ذلك من فرص الإصابة بالفيروسات، ووضعها بشكل دائم خلال رحلة السفر وحتى الوصول إلى الجهة المقصودة.

وفي حالة صعوبة ارتداء القناع طوال الوقت، ينصح الطبيب برفعه لفترات قليلة وذلك في حال عدم الوجود بأماكن مزدحمة لاستنشاق الهواء، ثم وضعها مرة أخرى.

ونبّه الطبيب لاستعمال المطهرات والصابون أو الكحول لتعقيم اليدين، ما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي والأمراض المعدية عموما أثناء السفر، خاصةً بعد ملامسة الأسطح، كما يجب الاستمرار في غسل اليدين قدر الإمكان.

عدم لمس الأسطح

ومن النصائح التي قدمها المسؤول الصحي، تجنب لمس الأسطح التي يتم استخدامها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب وزر المصعد والطاولات وصنابير المياه والأوراق النقدية، وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تكون مصدرا لوجود الفيروس.

وشدد الطبيب على استعمال المناشف والمناديل الشخصية الخاصة، بحيث تكون لدى السائح مناشف شخصية خاصة به ومناشف ورقية يمكن التخلص منها.

ومن الأشياء التي شدد الطبيب على أنها ضرورية لتجنب الإصابة بالفيروس، التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة أثناء السفر وفي أماكن الإقامة والتسوق، وكذلك تجنب الجلوس في الغرف المغلقة التي تزداد فيها فرص العدوى.

وفي هذا الإطار دعا الطبيب إلى تجنب البوفيهات والمقاهي، مع ضرورة الحصول على تغذية كافية وصحية في أماكن الإقامة ومنها تناول الكثير من السوائل والفواكه والخضروات الطازجة، وتجنب الأطعمة غير المطبوخة في المطاعم والبوفيهات.

إذا شعرت بالمرض

وينصح الطبيب بالتزام الراحة والبقاء في الفندق أو مكان الإقامة عند الشعور بالتعب والإرهاق والسعال، وارتداء القناع لحماية الآخرين، والتزام كل الإجراءات الصحية المتبعة لتجنب نقل المرض، في حال الإصابة.

ولأن الطائرات تعد من أكثر الأماكن التي يسهل فيها انتقال العدوى، بسبب جلوس الأشخاص في مكان مغلق وبمسافات قريبة جداً، ينصح الطبيب بالاستمرار في ارتداء كمامة الوجه وعدم خلعها في الطائرة.

وفي داخل الطائرة ينصح بإبعاد الوجه قدر الإمكان عن الشخص المجاور في المقعد، وتجنب استخدام المرحاض بقدر الإمكان، وفي حالة الاضطرار، يجب استخدام تعليمات النظافة، وعدم ملامسة مقبض الباب والصنبور باليد مباشرة.