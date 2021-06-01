“ما خفي أعظم”.. تحقيق جديد يكشف تفاصيل ولقطات حصرية لكتائب القسام

يكشف برنامج (ما خفي أعظم) الذي يٌبث على شاشة الجزيرة، في تحقيق جديد تفاصيل ولقطات حصرية تنشر لأول مرة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ويستضيف البرنامج القيادي العسكري مروان عيسى، نائب قائد أركان كتائب القسام، والذي يتحدث للإعلام لأول مرة.

ويبث التحقيق والذي جاء تحت عنوان “في قبضة المقاومة” يوم الأحد القادم الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين على شاشة قناة الجزيرة.

#ما_خفي_أعظم في تحقيق جديد يستضيف مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب القسام الذي يتحدث للإعلام لأول مرة.. تفاصيل ولقطات حصرية يُكشف عنها #في_قبضة_المقاومة

الأحد في الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين على شاشة #الجزيرة pic.twitter.com/jWXScHqfS7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 1, 2021

وفجر 21 من مايو/أيار الماضي بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما تسبب باستشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.

وما خفي أعظم هو برنامج استقصائي، يرصد قضايا يلفها الغموض من مختلف دول العالم، يتتبع خيوطها وتفاصيلها ويسعى لكشف نتائج جديدة بأسلوب تحقيقي ميداني، يتابع الأشخاص المرتبطين بالقضية مستعينا بأساليب التصوير السري ومواجهة المعنيين أمام الكاميرا، ويقدمه الزميل تامر المسحال.