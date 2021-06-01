شاهد: محمد النني يبرز مهاراته الكروية مع والده.. وإيان رايت “والدك أفضل”

أظهر مقطع فيديو نشره لاعب أرسنال “محمد النني” وهو يمارس مهاراته مع والده في الغردقة يوم السبت.

ونشر النني المقطع الذي يظهره ووالده يرتديان قمصان فريق أرسنال وهما على الشاطئ.

وكتب محمد النني وصفا على الفيديو وقال “الأب والابن.. من فعل ذلك بشكل أفضل؟”

وعلق أسطورة الأرسنال إيان رايت باللغة العربية قائلاً: “والدك أفضل”.

محمد النني

محمد النني هو لاعب كرة قدم مصري من مواليد 11 يوليو، 1992 في المحلة الكبرى، يلعب في وسط الملعب وحالياً في نادي أرسنال الإنجليزي، ويلعب لمنتخب مصر وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012.

ظهر النني في صفوف ناشئي النادي الأهلي منذ سن الخامسة قبل أن يغادر في سن الـ16 إلى (المقاولون العرب) ليلعب في صفوف الناشئين قبل أن يصعد للفريق الأول بعد موسمين فقط.

تألق النني في صفوف المقاولون والمنتخبات المصرية ما دفع نادي بازل السويسري لضمه في يناير 2013.. وفي يناير 2016 انتقل إلى نادي آرسنال الإنجليزي.