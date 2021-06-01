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اشتكت من خوف “كلب” ابنها بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية فتلقت ردا قويا (فيديو)

خلف العدوان الإسرائيلي عشرات الشهداء وكان من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء (غيتي)
خلف العدوان الإسرائيلي عشرات الشهداء وكان من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء (غيتي)
1/6/2021-|آخر تحديث: 1/6/202107:59 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة في برنامج أسترالي قالت إن كلب ابنها في إسرائيل متوتر للغاية بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية لترد عليها كاتبة أسترالية من أصل فلسطيني- مصري ردا قويا.

وذكرت السيدة أن ابنها الذي يعمل في منظمة الصليب الأحمر في تل أبيب أبلغهم أنه بخير هو وزوجته وأنهما يقيمان داخل مخبأ صغير للغاية، لكن كلبه متوتر ومضطرب للغاية.

وتساءلت السيدة عن سبب الهجوم على “المدنيين الإسرائيليين”.

وردت الكاتبة رندا عبد الفتاح، وهي أسترالية من أصل فلسطيني- مصري وكانت تشارك في البرنامج موجهة كلامها للسيدة قائلة إن ابنها كان محظوظا لوجود مكان يختبئ فيه، بينما لا توجد مخابئ لسكان غزة من القصف الإسرائيلي.

وأشارت رندا إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 14 عاما والتضييق على سكانها ومنعهم من التنقل.

وأضافت أن إسرائيل تتلقى مساعدة وتمويلا من الولايات المتحدة يقارب 4 مليارات دولار سنويا ولديها أسلحة متطورة تقصف بها الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخاطبت السيدة قائلة إنها تتحدث عن خوف كلب ابنها في الوقت الذي ارتكبت فيها إسرائيل مجازر ضد الأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى قتل القصف الإسرائيلي لتسع عائلات بكاملها في قطاع غزة.

واستشهد 66 طفلا فلسطينيا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من بين نحو 300 شهيدا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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