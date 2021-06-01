السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل في القاهرة

دعت مصر، اليوم الثلاثاء، الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل، من أجل الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني وخطوات إنهاء الانقسام.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية، إنه تمت دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.

ويناقش الاجتماع، وفق الصحيفة “الاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووحدة الصف الفلسطيني، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة”.

وقال السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، إن مصر “ستستأنف اجتماعات الفصائل الفلسطينية خلال الأيام المقبلة من أجل إنهاء هذا الملف، وكذلك سيكون هناك اجتماع للأمناء العامين بكافة الفصائل عبر تقنية الفيديو كونفرانس من أجل وضع كل الترتيبات النهائية لإنهاء هذا الصراع”.

وأضاف اللوح، وفق ما نقلت عنه الصحيفة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية خاصة، أن “توجيهات الرئيس السيسي في ملف القضية الفلسطينية كان واضحا بإنهاء الانقسام بين الفصائل بشكل فوري وسريع واستعادة اللحمة”.

وأردف “ليس بين فتح وحماس فقط ولكن بين كافة الفصائل، مع إعلاء المصالحة العامة، وفوق كافة المصالح الشخصية”، وفق الصحيفة.

#عاجل | الرئيس السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع القادم للاتفاق على رؤية مو https://t.co/2JUxKA2nMb — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) June 1, 2021

وفجر 21 مايو/ أيار الماضي، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية ودولية، بعد عدوان عسكري شنته تل أبيب على القطاع لمدة 11 يوما، قتلت خلاله 255 فلسطينيا، بينهم عشرات الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل.

وتعهد السيسي بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في جهود إعمار القطاع المحاصر.

وتقود مصر حراكا لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية، بفتح معبر رفح الحدودي مع غزة، فضلا عن تثبيت التهدئة بإيفادها رئيس المخابرات عباس كامل، إلى رام الله وغزة وتل أبيب في هذا الصدد.