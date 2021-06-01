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طبيب في الهند يحذر: الفطر الأسود يقتل هذه الفئات من الناس (فيديو)

مريض كورونا مضاب بالفطر الأسود في الهند (الأناضول)
مريض كورونا مضاب بالفطر الأسود في الهند (الأناضول)
1/6/2021-|آخر تحديث: 1/6/202107:33 PM (مكة المكرمة)

قال الدكتور وليد البكيلي، استشاري طب الأطفال والأسرة في أحد المستشفيات الهندية، إن المرضى الذين يعانون من ضعف في المناعة هم الأكثر عرضة للوفاة بمرض الفطر الأسود.

وأضاف -خلال مقطع فيديو- أن من سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن يأخذون أدوية مثبتات المناعة، والمصابون بداء السكري أيضا هم الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود.

وأشار إلى أن الفطر قد يكون قاتلا لمن لا يتم علاجهم سريعا، وأن من يتمكن منهم المرض قد تصل نسبة الوفاة لديهم إلى 50%.

وانتشر مرض الفطر الأسود في الأسابيع الماضية بشكل كبير في الهند، حيث سجلت ما يقرب من 10 آلاف إصابة، بينهم أكثر من 200 وفاة.

وبدأ هذا المرض، وهو غير معدٍ، بالانتشار خصوصاً بين من تعافوا من فيروس كورونا لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات فيها، وهو داء مميت يودي بحياة 50% من المصابين فيه خلال أيام قليلة.

ويعد المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به ويؤثر الفطر على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين.

وينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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