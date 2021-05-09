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“ميراثك” حملة مصرية تنادي باحترام حق المرأة فى الميراث (فيديو)

شعار حملة ميراثك (مواقع التواصل)
شعار حملة ميراثك (مواقع التواصل)
9/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202108:34 PM (مكة المكرمة)

انطلقت في مصر حملة (ميراثك) والتي تهدف إلى التوعية بأحكام تقسيم الميراث وفقا لأحكام القانون والشرع، وذلك بسبب استيلاء بعض الذكور على حقوق المرأة فى الميراث.

وتحمل الحملة شعار (ميراثي وصيتك) لمطالبة الذكور باحترام حق المرأة فى الميراث، لمنع ما يترتب على ذلك من تبعات لا حصر لها من ضمنها القتل والانتحار، حسبما أفاد منظمو الحملة.

وأطلق الحملة عدد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (خاصة)، قسم الدعاية والإعلان، وقال المنظمون، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الحملة تهدف إلى توعية المرأة حول كيفية حصولها على حقوقها فى الميراث طبقا لأحكام القانون والشرع.

بدورها، أكدت دنيا حازم، إحدي القائمات على الحملة، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، أنهم يهدفون إلى توعية الرجال حول القوانين والأحكام الشرعية التي تتعلق بتقسيم الميراث والتي تختلف عن الأعراف والتقاليد المتبعة.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للحملة هو الدعوة إلى الالتزام بتقسيم الميراث حسب الشرع والقانون بغض النظر عن العادات والتقاليد المتبعة حتى لا يحرم أحد من حقه فى الميراث، وحتى لا يترتب على ذلك آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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