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سحل ودماء.. اعتداء وحشي على فلسطينيات في حرم الأقصى وحي الشيخ جراح (فيديو)

فلسطينية مصابة بجروح بالغة في الوجه إثر اعتداء قوات الاحتلال على المعتصمين بحي الشيخ جراح أمس (مواقع التواصل)
فلسطينية مصابة بجروح بالغة في الوجه إثر اعتداء قوات الاحتلال على المعتصمين بحي الشيخ جراح أمس (مواقع التواصل)
9/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202102:50 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مشاهد مواجهات أمس السبت في القدس اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عشرات الفلسطينيين كان من بينهم عدد من النساء اللائي تعرض بعضهن للضرب المبرح في الوجه وللركل والسحل.

وأصيبت سيدة فلسطينية بجروح بالغة في وجهها، ما تسبب في تضرج وجهها بالدماء وبينما كان المسعفون والمواطنون يحاولون إجلاءها من منطقة المواجهات لإسعافها، كانت تصرخ هي من شدة الألم.

وفي مشهد آخر اعتدى جنود الاحتلال بوحشية على شابة فلسطينية تدعى مريم أثناء اعتصامها في حي الشيخ جراح، إذ ركلها أحد الجنود بوحشية عدة مرات بينما كانت جالسة على الأرض وشدها من حجابها وملابسها قبل أن يتم جرها من ذراعيها واعتقالها.

ومن مشاهد أمس أيضًا اعتدت القوات الخاصة الإسرائيلية على إحدى المرابطات في ساحات المسجد الأقصى وأوقعوها عل الأرض وتركوها في حالة سيئة.

وبشأن ما حدث لها تقول المرابطة “هجموا علي ودفعوني وضربوني وضربوا الشباب وهجموا على المسجد الأقصى”، موجهة نداء للمسلمين والعرب وأحرار العالم قائلة “أين أنتم؟ نساء القدس تُضرب وتُهان على يد هذا العدو الظالم وأنتم في بيوتكم”!

تجدد المواجهات

وقمعت قوات الاحتلال عشرات المصلّين عند باب الأسباط لدى خروجهم من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الفجر، وذلك في امتداد لمواجهات عنيفة شهدها محيط القدس الشريف في ليلة 27  رمضان وأسفرت عن إصابة نحو مئة فلسطيني.

وأدى عشرات الآلاف من المصلّين صلاة الفجر، ومن ثم تجمع الآلاف منهم قرب المصلّى القبلي، ورددوا هتافات منددة بالاحتلال. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت واقتحموا بأعداد كبيرة باحات المسجد وأصيب 10 بينهم حالة أصيبت برصاص مطاطي في الفم.

وفي وقت سابق، أُصيب 90 فلسطينيًا خلال مواجهات عنيفة في منطقة باب العامود. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية قد أكدت بالأمس أن 90 ألف مصل أحيوا ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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