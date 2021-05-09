رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد: المجتمع الصهيوني بات أكثر تفتتا.. وهذا هو الدليل (فيديو)

أكد ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد أن المجتمع الصهيوني بات أكثر تفتتا وأن نهاية إسرائيل أصبحت وشيكة موضحا ذلك بالأدلة.

وقال الهدمي -في مداخلة هاتفية على الجزيرة مباشر- إن “المجتمع الصهيوني أصبح متفتتا بشكل كبير الآن ونرى ذلك جليا في البرامج السياسية التي تطرح في الانتخابات ومن مع نتنياهو ومن ضده، وفي غياب شخصيات قيادية صهيونية تستطيع أن تلملم هذا المجتمع وتنهي مهزلة الانتخابات”.

وأضاف “ما نشهده الآن هو نوع من التحدي الفلسطيني غير المسبوق، مؤكدا أن المقدسيين لا يرون أنفسهم إلا مدافعين عن المسجد الأقصى”.

رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي: المقدسي لا يرى نفسه إلا في الدفاع عن المقدسات.. المجتمع الصهيوني يتفتت ونهاية إسرائيل قد اقتربت pic.twitter.com/d0xHXoNRz1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2021

وحول توقعاته عن مستقبل هذه الهبة المقدسية قال “أنا مقتنع تمامًا بأن نهاية إسرائيل قد اقتربت فنحن نعيش فترة فريدة بالنسبة للاحتلال إذ لم يستطع -فيما يزيد على السنتين- تشكيل حكومة تملك القدرة على وضع خطط استراتيجية تحقق أهداف إسرائيل”.

وتابع “أرى بأم عيني الواقع الذي تغير في مدينة القدس وجرأة أهلها العزل الذين استطاعوا أن يوقفوا سلطات الاحتلال في أكثر من مواجهة معه”.

مواجهات وصلاة

كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية قد أكدت بالأمس أن 90 ألف مصل أحيوا ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية.

وعقب الصلاة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في منطقة باب العامود، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، بينما اعتقلت وحدات أخرى من الجيش الإسرائيلي عددا من الناشطين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح. ولاتزال حملات التضامن الإلكترونية تتصدر منصات التواصل عالميًا مع أهالي الحي.

وأفادت هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 205 مدنيين فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والشيخ جراح وباب العامود.