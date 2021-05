انتفاضة إلكترونية لدعم المقدسيين.. ووسم “أنقذوا حي الشيخ جراح” يتصدر المنصات

تصدر وسم (أنقذوا حي الشيخ جراح) قائمة الأكثر تداولا على معظم منصات التواصل العربية، دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني، في سياق موجة غضب عارمة أشبه بانتفاضة إلكترونية.

وتشهد مدينة القدس المحتلة، منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات متصاعدة من قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة.

وعبَّر المغردون عن دعمهم للمرابطين في محيط المسجد الأقصى ومدينة القدس، كما أدانوا صمت الأنظمة السياسية العربية إزاء الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين، فضلًا عن استنكارهم لحجب عدد من المنصات لمنشورات ومقاطع فيديو توثق الاعتداءات الفجة لقوات الاحتلال على الفلسطينيين العزل في القدس وحي الشيخ جراح.

وأكد بعض المغردين أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي، وأن التخاذل على المستوى السياسي لن يقوِّض الاهتمام الشعبي بالقضية، بل إن الأجيال الجديدة متمسكة بالقضية، ولن تتراجع عن ذلك الحق مطلقًا.

وتناقل عدد من المدونين مقطعا من قصيدة للشاعر أمل دنقل يقول فيها “إنها الحرب قد تثقل القلب، ولكن خلفك عار العرب، لا تصالح ولا تتوخ الهرب، لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأسٍ”.

لا تصالحْ!

ولو منحوك الذهب

أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبت جوهرتين مكانهما

هل ترى.؟

هى أشياء لا تشترى

هل يصير دمى -بين عينيك- ماءً؟

أتنسى ردائى الملطَّخَ

تلبس -فوق دمائي- ثيابًا مطرَّزَةً بالقصب؟

إنها الحربُ!

قد تثقل القلبَ

لكن خلفك عار العرب

لا تصالحْ

ولا تتوخَّ الهرب!#القدس_تنتفض pic.twitter.com/PETBFY4NAR — Basema AL-Jaafreh (@basema_jaafreh) May 9, 2021

هل يصير دمى بين عينيك ماءً

أتنسى ردائى الملطخة بالدماء؟!

تلبس فوق دمائى ثياباً مطرزة بالقصب!

إنها الحرب قد تُثقل القلب،

لكن خلفك عار العرب.

لا تصالح ولا تتوخى الهرب.

لا تصالح على الدم حتى بدم.

لا تصالح ولو قيل رأسُ برأس.

أكل الرؤوس سواءُ. pic.twitter.com/iCCUyR6R9V — Seso_ELSendal (@ElsendalSeso) May 7, 2021

ومؤخرًا، أدانت دول عربية وإسلامية الهجوم الوحشي الإسرائيلي ضد المصلين بالمسجد الأقصى وسكان حي الشيخ جراح بالقدس، أبرزها قطر وتركيا ولبنان ومصر وتونس والأردن والسعودية وموريتانيا وليبيا واليمن والعراق والإمارات وباكستان وغيرها.

وأسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى والقدس، مساء يومي الجمعة والسبت الماضيين، عن إصابة نحو 300 شخص، وفق “الهلال الأحمر” الفلسطيني، كما اعتقل عدد من الشبان الفلسطينيين.

المتصهينون العرب يموتون غيظا ألف مرة أكثر من اخوانهم الصهاينة ، عندما يرون هذه المشاهد في #المسجد_الأقصى ..

اللهم شتت أمر المتصهينين والصهاينة ، واقطع دابر أمرهم ، واجعل الدائرة تدور عليهم ..#القدس_تنتفض #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/6kyw8VBRHw — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 8, 2021

ليلة أخرى من التحدي لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى.

الاعتداءات التي أصيب بسببها ما يقرب من مئة؛ لم تزد الفلسطينيين سوى إصرارا على كسر إرادة الاحتلال، وتأكيد هوية مدينتهم وأقصاهم. إشعال الضفة هو المطلوب راهنا، رغم أنف زمرة الذل في رام الله.#القدس_تنتفض #أنقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/tpD0uKcuii — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) May 9, 2021

Palestinian families have every right to live in #SheikhJarrah. I'm calling on the @StateDept to immediately condemn these violations of international law as Palestinians are forcibly being removed from their homes in East Jerusalem.#SaveSheikhJarrahpic.twitter.com/YyXrosu5ow — Congresswoman Marie Newman (@RepMarieNewman) May 5, 2021

وفي جملة ردود الأفعال، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة غدًا الإثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما.

وقالت المحكمة في بيان “في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا”.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامته الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجِّروا عام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك بضمان الأردن.

وتخص الوثائق التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجِّرت بسبب حرب 1948.

ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها 4 عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.

Shut up… I am not just older than you, I am older than your state. #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/D5UuuBnNwS — ˗ˏˋ 𝑋_𝐸𝑆𝑅𝐴 ˊˎ˗ (@Asoorti1) May 9, 2021

من جهته، أكد محامي العائلات الفلسطينية حسني أبو حسين لوكالة فرانس برس أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة لاستدعاء المستشار القضائي للحكومة.

وقال أبو حسين “تسجيل الأراضي باسم الجمعية الاستيطانية حدث عن طريق الغش والخداع بالتواطؤ مع مأمور الاملاك العامة ومسجل الأراضي الإسرائيلية”، وأضاف “طلبنا أن يشرح لنا المستشار القضائي كيف تم هذا التسجيل”.

وطلب المستشار القضائي للحكومة “من المحكمة مهلة 14 يوما لقراءة الملف وبعدها سيقدم موقفه”، وفق إفادة المحامي.

ويقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

Mariam Afifi, who was brutally detained yesterday, confronting the IOF about the reason of her arrest.#SaveSheikhJarrah#Jerusalem#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/ZKe8rmbwbu — Nirvana89 (@nrvana998) May 9, 2021

ويستولى مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في حي الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 التي أدت إلى إنشاء إسرائيل، لكن إسرائيل لا تقوم -بالمقابل- بإعادة أملاك وبيوت الفلسطينيين التي فقدوها ويسكنها يهود.

وفي الوقت نفسه، تسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفق منظمة السلام الآن. ومن المقرر أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها في شكاوى رفعتها أربع من العائلات الفلسطينية، الخميس المقبل.

ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن على أراض الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 300 ألف نسمة، ويعد الاستيطان غير مشروع بموجب القانون الدولي.