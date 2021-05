شاهد: البحرية الأمريكية تضبط شحنة أسلحة “مجهولة المصدر والوجهة” في بحر العرب

أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أن طراد الصواريخ الموجهة والمعروف باسم (يو.إس.إس مونتيري) صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو/أيار الجاري.

وذكر الأسطول -ومقره البحرين- في بيان “ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع (بي كيه إم) الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية”.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.

Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021