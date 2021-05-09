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شاهد: البحرية الأمريكية تضبط شحنة أسلحة “مجهولة المصدر والوجهة” في بحر العرب

ضمت الشحنة عشرات الصواريخ المضادة للدبابات وآلاف البنادق ومئات المدافع الرشاشة (رويترز)
ضمت الشحنة عشرات الصواريخ المضادة للدبابات وآلاف البنادق ومئات المدافع الرشاشة (رويترز)
9/5/2021-|آخر تحديث: 9/5/202103:12 PM (مكة المكرمة)

أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أن طراد الصواريخ الموجهة والمعروف باسم (يو.إس.إس مونتيري) صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو/أيار الجاري.

وذكر الأسطول -ومقره البحرين- في بيان “ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع (بي كيه إم) الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية”.

وأضاف البيان أن الشحنة ضمت أيضًا أدوات رؤية متقدمة، موضحا أن الشحنة في حيازة السلطات الأمريكية حاليا في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.

وجاء في البيان أيضًا “بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه”.

المصدر : رويترز

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