ولاية سودانية متاخمة لمصر تستعد لسقوط الصاروخ الصيني على أراضيها

شكلت الولاية الشمالية السودانية المتاخمة لمصر، اليوم السبت، خلية طوارئ لمواجهة احتمال سقوط الصاروخ الصيني الذي أطلق قبل أسبوع في إطار مهمة لإنشاء أول مكونات لمحطة فضائية تقيمها الصين في الفضاء.

وقالت حكومة الولاية الشمالية المجاورة لمصر، إنها تلقت معلومات من الحكومة الانتقالية باحتمال سقوط بقايا أكبر صاروخ صيني، تم إطلاقه الأسبوع الماضي، شمال البلاد.

واستنادا على تلك المعلومات شرعت حكومة الولاية الشمالية في اجتماعات عاجلة لوضع الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الخارج عن المسار وتلافيا لأي آثار قد تحدث جراء سقوطه بإحدى مناطق الولاية.

وكونت الحكومة لجنة لإدارة الأزمة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، والقوات النظامية، ووزارة المالية، ولجان المقاومة والحرية والتغيير والأجهزة الإعلامية وممثل منظمات المجتمع المدني بالولاية.

وأكدت أن الغرفة المعنية بإدارة الأزمة ستكون في حالة انعقاد دائم بأمانه حكومة الولاية، مشددة على تسخير كافة الإمكانيات لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أية آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ.

وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أول مكونات لمحطة فضائية بصاروخ (لونغ مارش 5 بي) وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال الأيام القليلة المقبلة في مكان لم يتحدد.

وانطلق صاروخ “لونغ مارش 5ب” من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل/ نيسان حاملا مركبة، تحتوي على أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة.

في سياق متصل، قال مركز أمريكي للأبحاث والتطوير يركز على الفضاء إنه من المتوقع أن تدخل بقايا الصاروخ الصيني عائدة عبر الغلاف الجوي في وقت متأخر من مساء اليوم السبت أو صباح الأحد.

كانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت أمس الجمعة إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قالت قيادة الفضاء الأمريكية إنها تتابع “دخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي”.

All blue and yellow lines are a single overlapping line representing the ground path below the elliptical orbit of the #LongMarch5B rocket body. Here is a handy guide explaining the graph, with a link to a Q+A with one of our debris experts: https://t.co/UYhpPwTSOl

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 7, 2021