وزير الدفاع التركي: تطور علاقاتنا مع مصر يرعب البعض ويخيفهم

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن العلاقات بين تركيا ومصر في تطور وستصل مستويات رفيعة قريبا، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف أكار خلال كلمة عقب مأدبة إفطار مع القوات الخاصة التركية، الجمعة، في العاصمة أنقرة: “نرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم”.

وأردف: “تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض”.

وأوضح: “ربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب، لكنني واثق من كل قلبي أن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدًا مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة”.

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سيكون مفيداً وضرورياً للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (مواقع التواصل)

وجاءت تصريحات أكار بالتوازي مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال، الجمعة، إن الشعب التركي لديه علاقات تاريخية وصداقة مع الشعب المصري، مؤكدا سعي بلاده لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية معه.

وأضاف أردوغان “سنوسع اللقاءات والنقاشات مع مصر ولدينا روابط كثيرة معها علينا أن نحافظ عليها”، موضحا أن “التواصل مع مصر لم ينقطع على نطاق المخابرات والآن ندخل مرحلة جديدة بالمحادثات”.

“صريحة ومعمقة”

وكان بيان مشترك صدر، الخميس، في ختام الجولة الاستكشافية للمشاورات بين مصر وتركيا قال إن المباحثات بين وفدي البلدين كانت “صريحة ومعمقة”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين سيقومان “بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة”.

وتوترت العلاقات بين القوتين الإقليميتين منذ إطاحة الجيش المصري في انقلاب عسكري عام 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا، وطردت كل دولة سفير الأخرى.