منصات للتواصل الاجتماعي تحارب المحتوى الفلسطيني عن أحداث القدس ودعوات لمقاطعتها (فيديو)

حذفت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام منشورات ووسوم متعلقة بالأحداث الأخيرة في القدس المحتلة، فضلا عن فرضها رقابة على أي محتوى متعلق بالأحداث.

وأفاد موقع (موندويس) الأمريكي وهو موقع مستقل، اليوم السبت، عبر حسابه بموقع تويتر، أن منصات “إنستغرام وفيسبوك يفرضان رقابة على المنشورات المتعلقة بأحداث الشيخ جراح في القدس منذ أمس الجمعة”.

من جانبه، قال موقع (نيو برس) الأمريكي عبر تغريدة، إن “تويتر يحارب المحتوى الفلسطيني الذي يفضح جريمة تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح. مضيفا أن حسابه باللغة الإنجليزية تم تعليقه من قبل إدارة تويتر.

وأثارت إجراءات شركات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى المتعلق بالشيخ جراح، واقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى انتقادات مستخدمي تويتر.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العربية، حيث أجمعت على أن الأمر يتعلق بانحياز صارخ للموقف الإسرائيلي وابتعاد كلي عن الموضوعية، وأن تلك المنصات انحرفت عن مساراتها الحقيقية، وأصبحت طرفا معاديا طالما أنها صادرت حق الإنسان الفلسطيني في العيش الكريم. كما صادرت مستخدمي هذه المواقع في العالم في معرفة حقيقة ما يقع في القدس.

#هاشتاج_الآن بعد ليلة دامية.. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في #المسجد_الأقصى، وتنديد عربي ودولي باقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين بالتزامن مع اقتحام #المسجد_الأقصى.. منصة #انستغرام تثير الغضب بعد حظرها وسمي #الأقصى و #القدس ومنع تداولهما.. https://t.co/xkud0D8JL7 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 8, 2021

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من أسبوع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

بعيداً عن كل شيء، منصات التواصل الاجتماعي أثبتت يوم أمس أنها طرفٌ معادٍ لنا ولقضايانا العادلة والمحقّة..

لم تكترث هذه المنصات بمبادئ الحياد أو الموضوعية، واتخذت طرفاً واضحاً إلى جانب اسرائيل، ضد الأقصى وفلسطين. — Muhammed Ünalmış (@Muhammedunalmis) May 8, 2021

منصة إنستاغرام المملوكة لفيسبوك تعطل وسميْ القدس والأقصى بعد الهبة التي شهدها. المنصتان لهما السياسات ذاتها. تذكروا حجب إنستاغرام منشوراً للعارضة بيلا حديد حين تحدثت عن والدها الفلسطيني وعلاقتها بفلسطين. نحن لا ننسى #Jerusalem #AlAqsa #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/PMijPEZMzG — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) May 8, 2021

في الوقت الذي يدافع المدنيين الفلسطينيون العزل عن المسجد الأقصى من إقتحام قوات العدو الصهيوني لحرمات العرب والمسلمين، يقوم برنامج إنستغرام بحظر أي منشور يحمل وسم الأقصى ويلغي حسابات الفلسطينيين أثناء الإقتحام في خطوة تعد دعما لوجستيا للقوات الإسرائيلية#فلسطين #القدس #الاقصى pic.twitter.com/jKnuge9hxv — Dr. Faisal Khazaal د. فيصل خزعل (@faisalkhazaal) May 8, 2021

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية الإثنين المقبل قرارا نهائيا بخصوص إخلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض.

وحتى مساء الجمعة، تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح والمركزية الإسرائيليتين.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في الأقصى وفي الشيخ جراح وباب العامود، مساء الجمعة، عن إصابة 205 أشخاص، وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن “معظم الإصابات في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي”.