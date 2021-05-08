في لحظة وصفت بالتاريخية.. رفع أذان المغرب فوق جسر لندن (فيديو)

شارك عدد كبير من أفراد الجالية الإسلامية في بريطانيا، اللحظات الأولى لرفع أذان المغرب من أعلى جسر لندن الشهير، قبل تناول وجبة الإفطار يوم 25 رمضان، الذي نظمه منتدى الأديان (تاورهاميلتس).

ووصف الحاضرون المشهد بأنه تاريخي ولحظة نادرة، معتبرين أن الإفطار الذي تضمن مشاركة شخصيات مشهورة من مختلف الأديان والسياسيين كان مميزًا.

وشارك حساب مدينة لندن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على موقع تويتر وسط احتفاء باللحظات غير المعتادة.

History in the making. Our #interfaith community Iftar saw the Adhan broadcast across London from Tower Bridge. What a moment! Thanks to @elondonmosque @cityoflondon @CllrSirajIslam @FokrulHoque pic.twitter.com/IhHuzH8vrj — Tower Hamlets Homes (@THHomes) May 8, 2021

كما تفاعل تفاعل المغردون البريطانيون مع هذا الحدث، حيث اعتبر الناشط نيل جيمسن المعروف في المملكة البريطانية بأعماله المجتمعة والتطوعية، بأن هذه البادرة التاريخية برفع الأذان من أعلى جسر لندن، سيكون بداية لمزيد من التلاقي بين الثقافات والأديان.

وقام المؤذن قاضي شفيق الرحمن البريطاني من أصل بنغالي، والبالغ من العمر35 عامًا المقيم في لندن برفع الأذان بنسخة مستوحاة من أذان الحرم المكي.

وكان شفيق الرحمن قد قام أيضا العام الماضي برفع الأذان في (كناري وارف) بلندن، في قلب الحي المالي بالمدينة. وهو الأمر الذي خلف ردود فعل إيجابية عند الجالية المسلمة في بريطانيا.

For the first time in history, Azan in Canary Wharf London 😍 Makkah Style. Beautiful Atmosphere pic.twitter.com/8kks1guXbo — Kazi Abidur Rahman (@kazi_abidur) May 21, 2020

وقال شفيق الرحمن الذي اصبح من أكثر المؤذنين المعتمدين في بريطانيا لرفع الأذان في المساجد والمناسبات في العاصمة الإنجليزية إن الردود التي تلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ألهمته ضرورة مواصلة أدائه العام.

وأضاف “كان تأثير الأذان مذهلاً، الفيديو وصل إلى ملايين المشاهدين”.