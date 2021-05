في لحظة وصفت بالتاريخية.. رفع أذان المغرب فوق جسر لندن (فيديو)

شارك عدد كبير من أفراد الجالية الإسلامية في بريطانيا، اللحظات الأولى لرفع أذان المغرب من أعلى جسر لندن الشهير، قبل تناول وجبة الإفطار يوم 25 رمضان، الذي نظمه منتدى الأديان (تاورهاميلتس).

ووصف الحاضرون المشهد بأنه تاريخي ولحظة نادرة، معتبرين أن الإفطار الذي تضمن مشاركة شخصيات مشهورة من مختلف الأديان والسياسيين كان مميزًا.

وشارك حساب مدينة لندن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على موقع تويتر وسط احتفاء باللحظات غير المعتادة.

History in the making. Our #interfaith community Iftar saw the Adhan broadcast across London from Tower Bridge. What a moment! Thanks to @elondonmosque @cityoflondon @CllrSirajIslam @FokrulHoque pic.twitter.com/IhHuzH8vrj

— Tower Hamlets Homes (@THHomes) May 8, 2021