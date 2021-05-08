عرض ألماسة وزنها 101 قيراط للبيع في مزاد بجنيف (فيديو)

تعرض دار مزادات كريستيز للبيع هذا الشهر أكبر ألماسة روسية على الإطلاق وزنها 100.94 قيراط تحمل اسم “ألروسا سبكتاكل”.

ومن المتوقع أن تسجل الألماسة ما بين 12 و18 مليون فرنك سويسري (19.96 مليون دولار) خلال عرضها في المزاد المقرر يوم 12 مايو/أيار الجاري.

وقالت ماري-سيسل سيسامولو الخبيرة بقسم المجوهرات في دار المزادات “هذه الألماسة الرائعة التي تزن مئة قيراط انتزعت من حجر خام كان يزن في الأصل أكثر من 200. كانت تسمى ألماسة سيرجي دياجهليف الخام واستخرجت في عام 2016”.

وأضافت “استغرق الأمر عاما وثمانية أشهر بين الحجر الخام والألماسة المثالية التي نعرضها اليوم”.

والألماسة واحدة من 144 قطعة ثمينة تعرضها الدار للبيع منها خواتم وأقراط من الألماس والياقوت.