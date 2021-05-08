البث الحي
الأخبار

عرض ألماسة وزنها 101 قيراط للبيع في مزاد بجنيف (فيديو)

8/5/2021

تعرض دار مزادات كريستيز للبيع هذا الشهر أكبر ألماسة روسية على الإطلاق وزنها 100.94 قيراط تحمل اسم “ألروسا سبكتاكل”.

ومن المتوقع أن تسجل الألماسة ما بين 12 و18 مليون فرنك سويسري (19.96 مليون دولار) خلال عرضها في المزاد المقرر يوم 12 مايو/أيار الجاري.

وقالت ماري-سيسل سيسامولو الخبيرة بقسم المجوهرات في دار المزادات “هذه الألماسة الرائعة التي تزن مئة قيراط انتزعت من حجر خام كان يزن في الأصل أكثر من 200. كانت تسمى ألماسة سيرجي دياجهليف الخام واستخرجت في عام 2016”.

وأضافت “استغرق الأمر عاما وثمانية أشهر بين الحجر الخام والألماسة المثالية التي نعرضها اليوم”.

والألماسة واحدة من 144 قطعة ثمينة تعرضها الدار للبيع منها خواتم وأقراط من الألماس والياقوت.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أين أنتم يا أمة العرب.. صرخة فلسطينية تبكي بحرقة بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين (فيديو)

فلسطينيات خلال صلاة آخر جمعة في رمضان بالمسجد الأقصى-7 مايو)رويترز)

وزير الدفاع التركي: تطور علاقاتنا مع مصر يرعب البعض ويخيفهم

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ولاية سودانية متاخمة لمصر تستعد لسقوط الصاروخ الصيني على أراضيها

الصاروخ الصيني.. أطلق للفضاء ولا يعرف مكان سقوطه (غيتي)

ما هو واجب المسلمين تجاه ما يحدث في القدس؟ مدرس بالمسجد الأقصى يجيب (فيديو)

شرطة الاحتلال أغلقت أبواب الأقصى منتصف الليل بعد اقتحامها للمسجد (رويترز)
الأكثر قراءة

ليلة القدر .. أفضالها وعلاماتها وروائع الدعاء

من علامات ليلة القدر أنها معتدلة لا هي حارة ولا باردة (رويترز)

هتفوا بحياته في القدس المحتلة.. من يكون محمد الضيف؟ (فيديو)

جنود إسرائيليون يعتدون على متظاهرين بحي الشيخ جراح (غيتي)

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن

أين سيسقط؟.. أمريكا تتعقب “الصاروخ الصيني التائه” (فيديو)