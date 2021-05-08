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شاهد: سورية فقدت 6 أبناء وترعى 16 حفيدا يتيما (فيديو)

8/5/2021-|آخر تحديث: 8/5/202109:25 PM (مكة المكرمة)

فقدت (فاطمة دورية) 6 من أبنائها في هجمات النظام السوري لتجد نفسها مسؤولة عن رعاية 16 حفيدا يتيما، في ظروف معيشية صعبة.

وتقيم فاطمة (62 عامًا) في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وتتراوح أعمار أبنائها الذين فقدتهم بين 15-41 عاما في 3 هجمات لنظام بشار الأسد.

وأجرت الأناضول مقابلة مقتضبة مع السيدة فاطمة بمناسبة عيد الأم، والذي تحتفل به تركيا يوم 9 مايو/أيار سنويًّا.

وفي المقابلة، قالت فاطمة “عندما كان أطفالي على قيد الحياة، كان عيد الأم مختلفا بالنسبة لي، كانوا يحتفلون ويزينون المنزل ويشترون لي الهدايا”.

وتابعت “أجد صعوبة في المشي وأنا أعتني بـ16 يتيما، لا أعرف ماذا أفعل فالحياة صعبة” مشيرة إلى أنها تعاني صعوبة في تلبية احتياجات أحفادها.

وأبدت حزنها لعدم تمكنها من شراء ملابس بمناسبة عيد الفطر.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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